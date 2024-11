Era scomparso senza lasciare traccia nel 1999, per tutto questo tempo i famigliari lo hanno cercato coltivando la speranza che da qualche parte fosse vivo. Le piste battute nel corso degli anni, però, portavano tutte ad un vicolo cieco: per ogni avvistamento una porta chiusa, per ogni segnalazione, nessuno che aprisse. Eppure, niente ha fatto spegne il fuoco fino a quando il miracolo si è verificato e dopo 25 anni una donna ha potuto riabbracciare suo fratello.

>> “Non mi frega niente, io vado via di qua”. Grande Fratello, all’improvviso è choc: inutile sussurrare, fuori si sente tutto

Un ritrovamento casuale perché lo scomparso non ricordava il suo nome, né chi fosse. Era in un ospedale senza che nessuno sapesse chi fosse. Poi, una foto pubblicato sul giornale che lo ritraeva è arrivata a km di distanza, sul pc della sorella che lo ha riconosciuto ed è corso a riprenderselo.





California, ritrova il fratello dopo 25 anni: era scomparso nel ’99

Questa storia arriva dagli Stati Uniti e lascia tutti senza parole. Scomparso da Doyle, in California, nel 1999, l’uomo aveva perso la memoria. Pubblicare la sua foto in ospedale era stato l’ultimo tentativo dei servizi sociali, effettuato con la speranza che l’immagine circolasse il più possibile fino a raggiungere i reali destinatari: i familiari.

L’articolo era intitolato “È in un ospedale di Los Angeles da settimane e non hanno idea di chi sia. Puoi aiutarmi?” e menzionava che l’uomo era stato al St. Francis Medical Center di Lynwood, California, da quando era stato scoperto il 15 aprile. “Il paziente non può comunicare il suo nome o altre informazioni che potrebbero aiutare con la sua identificazione”, si leggeva nell’articolo.

Mesi di silenzio, poi il 22 ottobre il riconoscimento e la svolta. Mike Carney, capitano della contea di Lassen, ha raccontato all’ABC: “Sua sorella ha apprezzato molto il fatto che ci siamo presi il tempo necessario per confermare la notizia. Era al settimo cielo. Non vedeva l’ora di avvisare gli altri membri della famiglia: si riuniranno presto”.