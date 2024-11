Come spesso accade, il caos si scatena dopo la puntata del Grande Fratello. Finita la diretta e salutato col sorriso Alfonso Signorini, opinioniste e pubblico, i concorrenti commentano a più non posso quanto emerso durante la diretta e non è raro, come in questo caso, che qualcuno vada oltre. Nella notte tra martedì e mercoledì il bersaglio è stato Helena Prestes.

E sono volate parole forti al punto che qualcuno è intervenuto per invitare tutti alla calma. Parliamo di Ilaria Galassi che, parlando con Pamela Petrarolo con cui poco prima aveva discusso ferocemente, ha dichiarato: “Se stasera Helena dice qualcosa, la meno”.

Leggi anche: “Non ce la faccio più”. Grande Fratello, dai sorrisi al crollo: Shaila in lacrime





“Basta, paghi la penale!”: cosa succede al GF

E ancora: “Fa i paragoni, ma con me i paragoni non li fai. Fatti i ca**i tuoi”. Frasi, queste, che hanno sollevato una polemica enorme tra il pubblico social. Praticamente una minaccia, quella dell’ex Non è la Rai rivolta alla modella, qualora si fosse avvicinata a lei per parlarle.

La sua compagna Pamela (non sono state separate in puntata come tutti pensavano ma continuano a giocare come unico concorrente, ndr) l’ha invitata a calmarsi: “Basta, per favore, paghi la penale. Sei scema?”, “Tanto io voglio andare via da qui”, la replica della Galassi.

Ilaria: “A me se Stasera Helena dice ancora qualcosa la MENO.”



Queste MINACCE O R R I B I L I non sono affatto ammissibili, un programma serio interviene e PUNISCE, senza se e senza ma.



V E R G O G N A. #GrandeFratello pic.twitter.com/0DBv9I78xX — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) November 27, 2024

Jessica su Ilaria “prendi Helena. Ilaria ha detto che le mette le mani addosso”

Giglio sempre riferito ad Helena “stai zitta”

Come volevasi dimostrare non hanno capito nulla del discorso di stasera!

Vergognosi!

BASTA VOGLIAMO LE SQUALIFICHE!#grandefratello #iostoconhelena pic.twitter.com/vkchBN284I — babi. 10 (@ba0bi10) November 27, 2024

Non solo Pamela, anche Jessica Morlacchi si è agitata per le intenzioni di Ilaria. E mentre le telecamere inquadravano Giglio, disperato per la nostalgia di Yulia, l’audio era acceso sui microfoni di Federica e Jessica. “Prendi Helena, Ilaria ha detto che le mette le mani addosso”, si sente dire alla cantante e volto della tv. Il pubblico ha ricondiviso questi video e chiesto dei provvedimenti seri come la squalifica.