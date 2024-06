Cade dal tapis roulant e vola dalla finestra: morta a 22 anni. Una tragedia alla quale si fa fatica a crederci, se solo non ci fosse quel maledetto video in cui si vede tutto. Una ragazza di 22 anni, mentre stava correndo in palestra, deve essere scivolata e la forza del macchinario per le camminate l’ha spinta forte sulla finestra aperta. La giovane è quindi caduta da diversi piani di altezza ed è andata a schiantarsi sul marciapiede sotto la palestra.

Una telecamera di sicurezza ha ripreso tutto e le immagini non sono assolutamente consigliate ad un pubblico facilmente impressionabile. Siamo in Indonesia, precisamente a Pontianak, nella parte occidentale del Paese. La 22enne era andata ad allenarsi al terzo piano della palestra K-Gym. Dopo una corretta di 30 minuti, ha iniziato a rallentare ed è passata a camminare.





Cade dal tapis roulant e vola dalla finestra: morta a 22 anni

“Poi è improvvisamente caduta all’indietro fino a cadere dalla finestra”, ha fatto sapere Antonius Trias Kuncurojati, commissario di polizia di Pontianak. A riportare la notizia è Kompas.com che pubblica anche un video delle telecamere di sicurezza dell’edificio. La giovane è precipitata al suolo ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari che l’hanno portata in ospedale e qui è stata constatata la morte.

Il colpo alla testa non le ha lasciato scampo. Dopo il terribile incidente alle 22enne, la palestra è stata chiusa per tre giorni e la polizia indonesiana ha lanciato un’indagine formale. Sembra infatti evidente che quei tapis-roulant di fronte alle finestre non sono proprio sicurissimi. Anzi, per alcuni era soltanto questione di tempo e che prima o poi sarebbe capitata una cosa del genere.

Ora la polizia sta cecando di capire se qualcuno ha delle responsabilità per la morte della giovane. Come ad esempio chi ha aperto quella finestra e chi aveva il compito di lasciarla chiusa. Sui vetri, sembra, fossero stati applicati degli adesivi dalla direzione, che invitavano i clienti a non aprire le finestre. Al momento della caduta, sembra poi, il personal trainer era in pausa, e tra i suoi compiti c’era anche quello di assicurarsi che le finestre della struttura fossero chiuse.

