“Siamo tutti sconvolti”. Trovata morta la politica italiana: aveva 57 anni, quello che si presuppone un malore durante una vacanza in Sardegna. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto ieri mattina in una camera d’albergo di Olbia, dove stava trascorrendo alcuni giorni di relax. Sembra che a costargli la vita si stato un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

La notizia della scomparsa dell’ex assessora ha destato profondo cordoglio nell’amministrazione comunale in cui ha lavorato tanto e in tutta la città. A renderlo noto è Giuseppe Sala che l’ha ricordata come “un’amica adorata”, sottolineando il rapporto personale che li legava oltre all’aspetto istituzionale. “Siamo sconvolti da questa tragica notizia”, ha dichiarato il sindaco Sala.





“Siamo tutti sconvolti”. Trovata morta la politica italiana

“Roberta era una persona straordinaria, che ha dato tanto alla nostra città. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per Milano”. Parliamo di Roberta Guaineri, ex assessora allo Sport e al Tempo Libero del Comune di Milano, deceduta all’età di 57 anni. Anche i colleghi di Guaineri nell’ex giunta comunale hanno espresso il loro cordoglio. “Roberta era una donna di grande spessore umano e professionale”, ha affermato l’assessore allo Sviluppo Economico.

“Il suo impegno per migliorare la qualità della vita dei milanesi rimarrà indelebile”, conclude. Roberta Guaineri era una figura di spicco nella vita politica e sociale milanese. Avvocato penalista d’impresa e mamma, era stata assessora dal 2016 al 2021, occupandosi di temi legati alla qualità della vita, come il “Passaporto di Milano città per camminare”.

La prematura scomparsa della 57enne lascia un vuoto nella comunità milanese, che perde una donna impegnata nel miglioramento della città. I funerali si terranno mercoledì 26 giugno presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. La città si stringe attorno alla famiglia della ex assessora.

