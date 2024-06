“Siamo sconvolti”. Un intero paese attonito davanti alla terribile tragedia che si è consumata domenica 23 giugno. Vittima una bambina di soli 3 anni. La piccola è caduta all’interno di un canale ed è morta annegata. Sotto choc i genitori. Padre, madre e figlia stavano fuori per un picnic, insieme ad altri amici.

Doveva essere una domenica di festa per la piccola di soli tre anni e i suoi genitori. Invece la giornata si è trasformata in una tragedia. E’ successo tutto in pochi minuti, quando la bambina si sarebbe allontanata dal controllo dei genitori. Pochi passi ed è finita nel canale.

Picnic finisce in tragedia: bambina di 3 anni muore annegata nel canale

Dramma alle porte di Padova, per la precisione a Pone San Nicolò. L’allarme è scattato nella tarda mattinata. A chiamare i carabinieri sono stati gli stessi genitori della piccola. Quando non l’hanno più vista infatti si sono preoccupati e si sono messi a cercarla. Poi la terribile scoperta: il corpo di loro figlia nel canale. I carabinieri a loro volta hanno attivato il 118. L’ambulanza è arrivata subito sul posto. Il cuore della bambina batteva ancora, ma le sue condizioni erano gravissime.

Subito è stato eseguito il trasferimento verso l’ospedale. L’ambulanza è arrivata a sirene spiegate. Purtroppo però la bambina è morta poco dopo in pronto soccorso.

La piccola si chiamava Jeanne Nguefac Kemgou ed aveva compiuto tre anni solo 14 giorni fa. Adesso i suoi genitori non si danno pace. Il papà di 39 anni e la mamma era insieme ad altri connazionali quando la piccola è scomparsa alla loro vista.

“Sono stato informato appena accaduto – ha detto il sindaco di Ponte San Nicolò -.La comunità camerunense si ritrova da diversi anni nel nostro territorio per passare del tempo insieme. La dinamica è in esame dalle forza dell’ordine che sono entrate in azione appena ricevuta la segnalazione. Non posso che esprimere il nostro cordoglio e condividere la profonda tristezza che questa tragedia ci lascia“.