Avrebbe compiuto 25 anni tra due mesi, ma è tragicamente deceduto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto a Francavilla al Mare, località Setteventi, nella provincia di Chieti. Il giovane ha perso la vita schiantandosi con il suo scooter contro un palo della corrente intorno alle 3:30 del mattino. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili. Secondo le ricostruzioni, stava tornando a casa dopo una serata con amici quando ha perso il controllo del suo scooter lungo via Paolucci, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica e successivamente contro il guardrail.

Sono stati i residenti, allertati dal forte rumore dell’incidente, a chiamare i soccorsi. Tuttavia, Lorenzo Giangiacomo, questo il nome della vittima, è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Innumerevoli messaggi di cordoglio sono giunti nelle ultime ore per Lorenzo, soprattutto da chi lo conosceva per la sua passione e il suo impegno come portiere di calcio. Cresciuto nelle giovanili del Francavilla Calcio 1927, Lorenzo aveva militato in diverse squadre tra cui Villa 2015, San Gregorio, Ortona Calcio, Renato Curi Angolana, San Salvo e Spoltore in Eccellenza, dal 2018 al 2021. Lavorava anche per un’azienda di trasporti.

Leggi anche: Tragedia al picnic coi genitori, muore bimba di 3 anni: persa di vista poi la terribile scoperta





Incidente fatale, il portiere muore a 24 anni

Lo Spoltore Calcio ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook: “Una terribile notizia ha scosso tutti noi in questa domenica di giugno. Questa notte il nostro Lorenzo Giangiacomo è venuto a mancare. Portiere classe 1999, Lorenzo ha giocato per tre anni con la nostra maglia. Dalle grandi qualità umane e professionali, ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso immancabile e la tua simpatia. Ciao Lorenzo. Sempre nei nostri cuori”.

Anche il San Gregorio ha espresso il proprio cordoglio: “Ciao Lorenzo. San Gregorio calcio ti ricorderà sempre con profondo affetto per la tua simpatia ed educazione. Siamo increduli di fronte a una tragedia così inspiegabile. Ciao Lorenzo. Sentite condoglianze alla famiglia”. Il Francavilla Calcio ha aggiunto: “Ciao Lorenzo. I tuoi sogni e il tuo sorriso volano in cielo troppo presto. Un abbraccio immenso a tutti i familiari con i quali ci uniamo nell’immenso dolore”.

La sindaca di Francavilla, Luisa Russo, ha condiviso un messaggio dedicato a Lorenzo sulla sua bacheca Facebook: “Quante volte siete partiti proprio da casa mia per le vostre serate, per andare a divertirvi. E così anche ieri sera, ma è finita diversamente. E ora tutti noi, insieme, ricorderemo per sempre la tua gioia, la tua allegria, la tua passione per il calcio, per la vita ma soprattutto la tua affettuosità e la tua sincerità”.

“Sei stato un ragazzo speciale, non ti dimenticheremo mai. E faremo in modo che la tua scomparsa non resti inutile. Lo faremo ricordando quanto amavi la vita, vita che deve essere preservata, curata, protetta! Vola tra gli angeli Lorenzo, dove certamente porterai gioia, affetto e allegria e riuscirai anche da lì a dare conforto alla tua meravigliosa famiglia”.