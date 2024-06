“È ancora viva, presto”. Dichiarata morta, si sveglia nella bara. Un fatto curioso, ma non di certo impossibile, è capitato in questi ultimi giorni all’interno di una casa di riposo. La signora in questione, dichiarata morta in un primo momento, è stata vista respirare di nuovo durante la sua veglia funebre. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa da quella che sembra una vicenda uscita da un film dell’orrore.

>> “Ci sono morti e feriti”. Incidente choc, il bus della gita finisce sull’altra carreggiata e poi il disastro

La donna in questione, Constance Glantz, è un’anziana che vive in una casa di riposo ultimamente. Sta male e dopo un po’ smette di respirare e il cuore si ferma. In questi casi la prassi è molto chiara: si dichiara il decesso con un medico, si fanno i controlli di routine con l’elettrocardiogramma e si prepara la salma per la funzione. C’è solo un problema: la signora Costance era viva.





“È ancora viva, presto”. Dichiarata morta, si sveglia nella bara

Ad accorgersene è un addetto della struttura che ha fatto notare che il torace era in movimento. Siamo a Lincoln, in Nebraska, negli Usa. Da qui, la signora Glantz viene trasportata dopo la dichiarazione di morte, in un’impresa di pompe funebri conosciuta dalla famiglia. È qui però che un dipendente della ditta scopre qualcosa di assurdo: la donna era viva.

A questo punto la ditta chiama immediatamente la famiglia che torna a prendere la signora Costance con l’ambulanza per portarla in ospedale. Ad oggi la salute di Constance Glantz è appena comunque a un filo, ma è viva. Ora la polizia indaga sul caso, il vicecapo del distretto dice: “Questo è un caso molto insolito, lavoro da 31 anni e niente di simile mi è capitato prima”.

E ancora: “Sono sicuro che la casa di cura e tutti gli altri daranno un’occhiata a ciò che è successo e sono sicuro che riguarderanno le procedure e vedranno se è necessario stabilire nuovi protocolli e se sono stati seguiti tutti nel migliore di modi”. Ora non ci resta da capire soltanto una cosa: come può una donna che smette di respirare e col cuore fermo, riprendere a vivere dopo ore? C’è forse stato una grossa negligenza in partenza? Staremo a vedere.

Leggi anche: “È viva, correte”. Bimba di un anno sopravvive al terribile incidente. Morta la nonna, la scoperta