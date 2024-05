Un pullman si è scontrato con altre due auto e un camion a causa del maltempo, provocando un enorme tamponamento su un’autostrada trafficata e la morte di dieci persone. Trentanove persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Alcuni hanno riportato solo contusioni, mentre alcuni sono in gravi condizioni. Affidati alle cure dei medici, i passeggeri feriti lievemente, al momento dell’arrivo dei soccorritori erano sotto choc.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, e secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine arrivate sul posto dopo la chiamata degli altri automobilisti che avevano assistito allo scontro, sembra che l’autobus sia uscito dalla carreggiata finendo nell’altra corsia a causa del forte maltempo che in quei minuti si stava abbattendo sulla zona.

Sul posto sono intervenuti polizia, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. Il terribile incidente è avvenuto a Yenice, nel sud della Turchia. Le immagini tragiche mostrano un enorme camion bianco distrutto dietro l’autobus giallo. Nelle vicinanze, i rottami devastati di un’auto sono sparsi sull’altro lato della strada. Secondo quanto riferito, l’autobus stava viaggiando da Diyarbakır a Istanbul quando si è schiantato contro gli altri veicoli.

La polizia turca ha avviato un’indagine sull‘incidente. Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha postato su X: “Un autobus passeggeri che andava da Diyarbakır a Istanbul si è scontrato con 2 autovetture e 1 camion sull’autostrada nel distretto di Yenice, distretto di Tarsus, provincia di Mersin. Secondo i primi risultati, purtroppo, 10 dei nostri cittadini hanno perso la vita e 39 sono rimasti feriti. Possa Dio avere pietà dei nostri cittadini che hanno perso la vita nell’incidente e pazienza con le loro famiglie; auguro una pronta guarigione ai nostri feriti. Le mie condoglianze alla nostra nazione”.

🇹🇷 A major accident occurred in the city of Mersin in southeastern Turkey.



A passenger bus collided with a truck and cars on the highway. At the moment, at least 11 dead and 30 injured are known. pic.twitter.com/Tokboeyu3E