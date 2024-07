“Ecco quanto ho speso in una sera”. Il vip a bere con gli amici, lo scontrino choc da 22mila euro. Quanto si può spendere una sera al bar con gli amici? “Facciamo serata” si sente spesso dire in giro tra i più giovani, ma conti alla mano, quanto si potrebbe riuscire a spendere, bevendosi anche l’impossibile? Ce lo dice un noto dj che con la sua crew ha deciso di testare proprio la profondità delle proprie tasche facendo bisboccia in un locale di lusso. Ma cosa è successo alla fine? Beh, semplice, che il locale li ha tecnicamente spellati vivi.

Lo scontrino sembra quasi finto: 22mila euro alla fine della serata, tutto merito di diverse bottiglie costose e tanti, tantissimi cocktail. A denunciare questo caso di scontrini pazzi è il deejay JAX Jones che è rimasto di sasso quando il cameriere gli ha portato il famoso scontrino. C’è da dire tuttavia che l’artista, insieme ai suoi amici, non hanno fatto prigionieri in tema di cocktail e si sono trattenuti nel locale per tutta la notte bevendo vino e bottiglie di lusso.





“Ecco quanto ho speso in una sera”. Il vip mostra lo scontrino

Così, insieme a Jason Derulo e Joel Corry, il dj è riuscito a spendere 22 mila e 338 euro. Il gruppo di amici era a fare festa in un locale di Ibiza. È lo stesso disco jockey a raccontare sui social cosa è successo, scrivendo: “L’ultima settimana è stata davvero emozionante. Scorri fino alla fine per vedere il conto del bar che Jason e Joel mi hanno lasciato. Immagino che dovrò lavare i piatti per ripagarlo”.

Come dicevamo, il famoso dj era lì con altri due artisti di fama internazionale: Jason Derulo e Joel Corry. Dallo scatto postato su Instagram da JAX Jones si capisce che i tre cantanti hanno consumato 7 bottiglie di Côtes de Provence, due bottiglie di champagne, prosecco, Martini Dry e molto altro. Poi c’è una parte che non riusciamo a leggere, ma probabilmente lo scontrino è lunghissimo e quella è solo l’ultima parte in fondo.

I fan chiaramente hanno reagito abbastanza male a questo scontrino: “Quello è ciò che guadagno in 6 mesi…”, scrive un utente fortunato. “Sono 19 mila sterline! Questo era il mio stipendio dell’anno scorso ed è più di quello che guadagnerò quest’anno!”, ha invece fatto sapere una donna. “Adoro la tua musica, ma non credo sia bello vantarsi di quanto hai speso per una serata fuori quando la gente in questo Paese è davvero in difficoltà”, scrive un altro.

