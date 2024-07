Compra degli orecchini sul noto sito on line, l’incredibile reazione. Quando ha acquistato gli accessori sul popolare sito di acquisti on line non si aspettava certo di vivere questo ‘incubo’. La ragazza, di nome Erin, ha raccontato la sua disavventura con un video sui social e naturalmente adesso sono in tanti a mettere sotto accusa il colosso. Stiamo parlando di Shein, un sito molto famoso.

Qui è possibile trovare oggetti di ogni tipo, dagli accessori per la casa ai vestiti a molto, moltissimo altro. La particolarità di questo sito è che oltre alla vastissima scelta di prodotti il cliente può trovare dei prezzi stracciati. Ed è per questo motivo che sono in tantissimi ad utilizzarlo per acquistare ciò che più desiderano. Tuttavia ecco che cosa è successo ad Erin che accende i riflettori su Shein e probabilmente anche tante polemiche.

Leggi anche: “È un orrore”. Ordina vestiti su Shein, quando le arriva il pacco e lo apre è choc totale: cosa c’era





Cosa è successo ad Erin dopo aver indossato gli orecchini

Non è la prima volta che Shein riceve pesanti critiche. In passato il sito dell’azienda cinese è stato attaccato per le condizioni di lavoro dei lavoratori, accuse di plagio e scarsa qualità dei prodotti. Adesso Erin ha raccontato la sua pessima esperienza e la questione riguarda la sua salute. La ragazza ha spiegato di essere stata ‘avvelenata‘ da orecchini acquistati sul popolare sito.

“Ciao, sono Erin – dice la ragazza – e sono abbastanza sicura di essermi avvelenata accidentalmente, negli ultimi sei mesi, indossando un paio di orecchini da due soldi comprati su un sito online molto popolare” e poi rivela che si tratta proprio di Shein. “Quindi… un giorno mi sono svegliata e i miei occhi erano cosi” racconta poi facendo vedere il rossore sul viso. “Mi facevano davvero male, erano rossi, così sono andata dal dottore – prosegue – Lui mi ha detto che non sapeva il perché ma potevo usare delle gocce”.

“Le gocce hanno davvero aiutato, ma credo che abbiano finito per causare anche una reazione allergica nel mio corpo e l’eruzione cutanea è peggiorata ulteriormente – dice Erin – Ho avuto questo aspetto per sei mesi. Uno schifo. Ho provato di tutto per guarire, ho cambiato dieta (persino al mio gatto), ho speso un sacco di soldi per comprare trucchi nuovi…”.

Tutto si è risolto “quando ho tolto gli orecchini. È scomparso tutto, completamente”. Il rossore aveva colpito la pelle intorno agli occhi, ma anche labbra, mento e mani (indossava anche anelli). “Fate attenzione quando comprate gioielli scadenti da brand economici – l’appello di Erin – perché credo possano fare danni. Non sono un dottore, non voglio dare consigli medici… ma vorrei aver saputo tutto questo prima di spendere 500 dollari in creme, visite e cose varie. Vale la pena provare a togliere questi gioielli”. Tra i commenti c’è stato quello di un utente che ha confermato: “Mi hai aiutato a risolvere un mistero di lunga data, ovvero gli occhi gonfi. Pensavo di essere allergica al trucco ma dopo aver visto il video ho tolto gli orecchini ed è passato tutto. Grazie!”.

“Ecco come funziona”. Shein, cosa è emerso sul marchio a basso costo