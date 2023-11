Il giorno più bello che si trasforma nel peggiore degli incubi. Per il loro matrimonio avevano invitato quasi duecento persone. Prima la cerimonia, poi il pranzo e la festa. Quando stava per arrivare il momento dei saluti, poi, baci e abbracci sono stati interrotti da una serie di malori a catena e dal suono delle ambulanze che sono arrivati sul posto. I sintomi accusati dalle persone erano identici per tutti: vomito, mal di testa, dolori addominali talmente forti da risultare insopportabili.

>“L’amore è arrivato a Ballando”. Mega scoop: c’è una nuova coppia da Milly Carlucci. Qualcuno l’aveva capito e ora arriva la conferma

In 18 hanno avuto bisogno delle cure mediche. Per quattro di loro la storia è finita in maniera positiva. Per 14 di loro i sintomi si sono aggravati a tal punto da portare al decesso. La vittima più giovane aveva solo 16 anni, ma per la maggior parte si tratta di persone anziane. Dopo la tragedia sono partite immediatamente le indagini per capire la ragione.





Indonesia, alcolici fatti in casa serviti al matrimonio: 14 morti

Sembra che alla base ci sarebbe la somministrazione di alcol di contrabbando. Probabilmente per risparmiare la coppia, che ha organizzato le nozze nella città di Subang, nel West Java, in Indonesia, aveva scelto di acquistare prodotti in casa, acquistato in un negozio del posto che non sarebbe stato autorizzato alla vendita. In Indonesia ci sono molti musulmani e quindi per loro il consumo di alcolici è proibito.

Ma diverse comunità si organizzano con bevande di contrabbando. A quanto si apprende le indagini della polizia hanno portato all’arresto della titolare del negozio in questione, mentre pare che la coppia sarebbe stata vittima di ritorsione da parte degli stessi abitanti del villaggio. Solo lunedì, stavolta in Italia, il consumo di un alimento contaminato da botulino aveva portato alla morte di una donna.

Era successo ad Ariano Irpino, nell’avellinese. Sotto accusa olio al peperoncino che la donna aveva usato per condire la pizza. In gravi condizioni, ed ancora ricoverato in ospedale sotto osservazione, il marito. Nelle prossime ore la procura potrebbe decidere di muovere i primi passi, sull’accaduto è stata infatti aperta un’inchiesta per valutare eventuali responsabilità.