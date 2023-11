Una vicenda straziante ha sconvolto tutti. Una mamma di 29 anni è morta con la figlia stretta tra le sue braccia. Drammatica quindi la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, nel momento in cui sono intervenuti nella sua abitazione per darle l’aiuto necessario, che però non è stato sufficiente a salvarle la vita. E non mancano comunque nemmeno le polemiche, dato che per molti questa tragedia poteva essere evitata.

Questa mamma di 29 anni è morta con la figlia tra le braccia, dopo che aveva chiesto l’intervento di un’ambulanza per alcuni malesseri fisici. Ma la situazione sarebbe stata sottovalutata e poi c’è stato il peggioramento definitivo, che l’ha condotta al decesso. La piccola, che ha solamente 2 anni, avrebbe tentato di risvegliare la madre in tutti i modi ma ormai per la vittima non c’era praticamente niente da fare a causa del malore improvviso.

Mamma di 29 anni trovata morta con la figlia tra le braccia

Come raccontato dal Daily Mail, la mamma di 29 anni morta con la figlia tenuta tra le sue braccia aveva lamentato dei dolori lancinanti al petto ed era anche stata colpita dalla nausea. Nonostante questi campanelli di allarme, i dottori non hanno ritenuto che le sue condizioni di salute fossero serie e hanno deciso di andarsene dalla sua casa, visto che l’elettrocardiogramma pare non avesse fornito risposte preoccupanti.

Alcune ore dopo l’arrivo di questi due soccorritori che avevano tranquillizzato la 29enne, lei è spirata e, quando altri soccorritori hanno fatto il loro ingresso in casa, hanno ascoltato le terribili parole della figlioletta: “Non riesco a svegliare la mamma“. A quanto sembra quelli erano invece i sintomi di un imminente attacco cardiaco, che ha provocato la morte di Lauren Page Smith. A parlare è stato il coroner di Black Country, in Inghilterra, che ha evidenziato la presenza di un errore medico.

Smith aveva un grumo di sangue nei polmoni, causa dell’infarto fatale. Il coroner ha affermato: “La condotta dei due paramedici ha indotto Lauren a non recarsi in ospedale, si è trattato di un errore pesante. Non ci sono abbastanza prove per stabilire la gravità dell’errore”. Ma ora c’è una bimba di 2 anni che è già senza una madre.