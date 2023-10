Una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Una donna di trentasette anni, madre di due bambini, è morta durante i festeggiamenti della squadra di rugby in cui giocano i suoi figli. Il club aveva organizzato un party per bambini e genitori e mentre tutti festeggiavano l’inizio della nuova stagione sportiva la donna è morta sotto gli occhi attoniti di tutti i partecipanti. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita, allo staff medico presente al campo non è rimasto altro che constatarne il decesso.

“Verso le 23:00 di sabato 7 ottobre sono stati chiamati i servizi di emergenza al campo di rugby Club dove una donna di 37 anni ha avuto un collasso ed è morta“, ha detto la polizia intervistata dal quotidiano locale. Gli agenti sono arrivati sul posto e stanno indagando sulle circostanze dell’incidente che ha portato al decesso della donna.

Natalie Buss morta soffocata dai marshmallow durante una festa

Una donna è morta soffocata dai marshmallow durante un evento tenutosi in un club di rugby gallese, hanno riferito i quotidiani locali. La vittima si chiamava Natalie Buss, aveva 37 anni, ed era madre di due bambini. Le informazioni sono state divulgate da diversi organi di informazione, tra cui la BBC, la stazione radio LBC News e il Times.

Secondo quanto riportano i quotidiani, la donna è morta soffocata mentre prendeva parte a una sfida di marshmallow al Beddau Rugby Football Club (RFC) in Galles. La polizia del Galles del Sud ha confermato a People che lo staff medico e paramedico presenti alla RFC di Beddau sono subito intervenuti ma purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare. La gara prevedeva infilarsi in bocca quanti più marshmallow possibili. Natalie ha iniziato a non respirare più e a chiedere aiuto, fino a quando è diventata paonazza ed è collassata a terra. Come detto, i soccorritori non sono riusciti a salvarla.

In seguito all’incidente di sabato, Beddau RFC ha condiviso una dichiarazione su Facebook, in cui ha reso omaggio a “una cara amica” in seguito al “tragico incidente”. “Il club e la comunità di Beddau hanno il cuore spezzato. Sabato sera abbiamo perso una cara amica che ci mancherà molto. Tutti coloro che sono associati a Beddau RFC e all’interno della comunità sono devastati dal tragico incidente del fine settimana e facciamo fatica a comprendere la morte della cara Natalie“.