La scuola, gli amici, un sabato mattina e la spensieratezza dei quattordici anni. Sabato quattro novembre c’era il sole. Sabato aveva deciso di partecipare alla 5 km organizzata dal suo liceo. Una corsa non competitiva che è finita nel modo più tragico e inaspettato. A circa metà gara si è accasciato all’improvviso. Gli amici, che correvano spalla a spalla con lui, si sono subito accorti che qualcosa non andava: il respiro flebile, il volto cianotico. I medici sono arrivati nel giro di pochi minuti.

L’allarme, l’arrivo dell’ambulanza, dalla scuola il trasferimento immediato al più vicino ospedale dove, poco dopo, è stata dichiarata la morte. Devastata dal dolore la comunità scolastica e la famiglia. La mamma, per ironia della sorte, stava riprendendosi proprio negli ultimi tempi da una battaglia contro il cancro che l’aveva colpita l’anno scorso.





Florida, 14nne muore durante corsa scolastica di 5 km

Fatale un arresto cardiaco improvviso. Il preside della scuola, dopo la tragedia, ha diffuso una nota. “Sono rattristato nell’informarvi che uno dei nostri studenti è morto questa mattina dopo essere stato trasportato in ospedale. Voglio offrire le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, agli insegnanti e ai compagni di classe mentre piangono questa grande perdita”.

Il ragazzo si chiamava Knox MacEwen, 14 anni, era un membro del programma JROTC (Junior Reserve Officers’ Training Corps) presso la sua Western High School a Davie, in Florida. Continua il preside: “Chiedo alla nostra comunità Wildcat di stringersi attorno alla famiglia in preghiera e sostegno durante questo periodo di profondo dolore. Sappiate che gli psicologi saranno disponibili nel campus questa settimana per incontrare chiunque abbia bisogno di assistenza o sostegno”.

Per sostenere la famiglia è stata creata una pagina GoFundMe. Il conto ha già raccolto oltre 56mila dollari per aiutare a sostenere la famiglia. “Questa famiglia ha attraversato l’inimmaginabile. Qualsiasi regalo andrà direttamente alla famiglia MacEwen e sarà profondamente apprezzato”.