Tre sorelle sono state coinvolte in un incidente d’auto. La più grande delle tre, Raelyn Paynter è morta, mentre la sorella Reese è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale e sta lottando tra la vita e la morte. L’incidente stradale ha coinvolto l’auto sulla quale viaggiavano le tre ragazze – che si è ribaltata più volte – e altri veicoli.

Raelyn Paynter, aveva 17 anni. Secondo gli operatori, l’incidente è stato segnalato martedì pomeriggio sulla 5th Street Road vicino a Skyview Drive nella contea di Wayne. Nello schianto sono rimaste ferite anche due sorelle della diciassettenne. La famiglia ha detto a WSAZ.com che Reece Paynter, 15 anni, è in condizioni critiche.

“Stiamo pregando per un miracolo”, ha detto Clayburne Stevens, lo zio delle ragazze. Laney Paynter, 13 anni, la più piccola delle tre sorelle, si sta riprendendo dopo aver subito lievi ferite. “Queste tre sorelle sono state coinvolte in un incidente d’auto critico poche ore fa. La più grande Raelyn Paynter è morta, e Reese è in condizioni critiche e stanno cercando di salvarle la vita, l’altra sorella sta bene. Pregate per questa preziosa famiglia, quanta tragedia con i nostri preziosi giovani. Il loro papà è il pastore Jason Paynter di Huntington West Virginia”, si legge sull’account Instagram della chiesa pentecostale della contea.

Grace Glasgow ha organizzato una pagina GoFundMe per aiutare la famiglia Paynter ad affrontare les pese mediche e il funerale della giovane. Grace ha pubblicato la seguente nota sulla pagina della raccolta fondi: “Ciao, mi chiamo Grace Sto organizzando una raccolta fondi per la famiglia Paynter. Le loro tre figlie hanno avuto un incidente stradale; una è morta, un’altra è grave, mentre la terza sta bene. I fondi serviranno per le spese funebri e ospedaliere”.

Il sostegno della comunità è stato travolgente, con molte persone che hanno donato per assistere la famiglia in questo momento estremamente difficile. La famiglia Paynter sta vivendo un dolore tremendo e le preghiere e il sostegno finanziario della comunità sono fondamentali per aiutarla a superare questa tragedia.