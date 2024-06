“È il corpo di Carlo”. Trovato morto dopo giorni di ricerche estenuanti, la famiglia sotto choc

Quattro giorni fa aveva fatto perdere le sue tracce. La famiglia, preoccupata per lui, dopo avere allertato le forze dell’ordine aveva già anche chiesto l’intervento trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’. A quanto si apprende non sarebbe stata la prima volta che Carlo Stanzani scompariva, allontanandosi sia dalla propria abitazione che da un’altra struttura per anziani lasciando nell’angoscia i famigliari.

Stavolta però è stato diverso. Le speranze di trovarlo in vita si sono infrante dopo ricerche incessanti iniziate venerdì scorso. l corpo dell’anziano è stato rinvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18 nei pressi della ferrovia, in zona Savena. Carlo Stanzani, di San Giovanni Persiceto, era scomparso da 4 giorni. Aveva 79 anni ed era molto conosciuto.





San Giovanni Persiceto, trovato morto Carlo Stanzani

A quanto riporta il Resto del Carlino: “L’uomo era sparito dalla struttura per anziani Villa Salus San Petronio, nel quartiere Savena di Bologna, dove era ospite da circa un mese. Pare che l’anziano fosse uscito dall’istituto durante l’orario di vista dei parenti, intorno alle 17,30 di venerdì scorso senza più rientrare. Subito sono scattate le ricerche”.

“Il 79enne non aveva con sé il cellulare né i documenti e aveva bisogno dei farmaci per la sua terapia quotidiana”. Nel corso del 2023 sono state complessivamente 29.315 le denunce di scomparsa. Numeri in aumento rispetto all’anno precedente, quando le segnalazioni alle forze di polizia erano state in tutto 24.369.

Quasi il 75% delle denunce ha riguardato la scomparsa di minori: in particolare su 21.951 complessive, 4.416 sono state relative a italiani e 17.535 a stranieri. Un dato che, rispetto al 2022 – quando vi erano state 4.128 segnalazioni per minori italiani e 13.002 per minori stranieri – fa registrare un aumento soprattutto in relazione ai secondi.