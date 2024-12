La vicenda di Hannah Kobayashi ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, non solo per la sua scomparsa, ma anche per il tragico destino del padre, Ryan Kobayashi. Questo dramma familiare ha avuto inizio quando Hannah, una giovane donna di 30 anni originaria di Maui, ha volato a Los Angeles l’8 novembre 2024 per un lavoro e per visitare dei parenti. Tuttavia, ha perso il volo di coincidenza per New York e, dopo aver inviato messaggi allarmanti alla sua famiglia, è scomparsa. Hannah è stata vista per l’ultima volta all’aeroporto di Los Angeles il 11 novembre. Dopo aver perso il volo, ha contattato la famiglia dicendo che stava cercando di riprenotare un altro volo.

Tuttavia, i suoi messaggi successivi sono diventati sempre più preoccupanti e criptici. La famiglia ha immediatamente avviato le ricerche e ha denunciato la sua scomparsa alle autorità. Le indagini hanno rivelato che Hannah era stata avvistata mentre attraversava il confine con il Messico il 12 novembre, ma non sembrava essere vittima di alcun crimine. La polizia ha classificato la sua situazione come “volontariamente scomparsa”, suscitando preoccupazione tra i familiari che temevano per la sua sicurezza.





Scompare per un mese, il padre si suicida per la pena e lei torna

Mentre la famiglia cercava disperatamente Hannah, Ryan Kobayashi, suo padre di 58 anni, si è recato a Los Angeles per unirsi alle ricerche. La pressione emotiva e lo stress accumulati durante le settimane di ricerca hanno avuto un impatto devastante su di lui. Il 24 novembre, Ryan è stato trovato morto in un parcheggio vicino all’aeroporto di Los Angeles; le autorità hanno confermato che si è trattato di un suicidio.

Il referto medico ha indicato che Ryan è morto a causa di traumi contundenti multipli. La famiglia ha espresso il proprio dolore attraverso i media, sottolineando che Ryan stava vivendo il suo “peggior incubo” da quando Hannah era scomparsa. La zia di Hannah ha dichiarato che Ryan aveva affrontato una crisi mentale profonda mentre cercava la figlia e che la situazione era diventata insostenibile.

Dopo settimane di angoscia e incertezze, il 11 dicembre 2024, è arrivata finalmente una notizia positiva: Hannah Kobayashi è stata trovata sana e salva. La sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva sollievo e gratitudine per il ritrovamento della giovane donna. La ragazza avrebbe giustificato questa scomparsa dicendo: “Ho fatto una sorta di ritiro spirituale”. A che costo però.

