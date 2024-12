Uccisa a 24 anni a colpi di pistola nel corso di quello che gli inquirenti che indagano sul caso hanno definito: “una attacco premeditato e feroce”. Per la famosa, star dei social con un pubblico virtuale di oltre 200mila seguaci, non c’è stato nulla da fare: è morta prima che i soccorsi potessero anche solo provare a salvarle la vita. La tragedia si è consumata all’esterno diun palestra, in pieno giorno. Non appena si è diffusa la notizia sui social si sono riversati fiumi di commenti.

I fan della giovane influencer, intanto, hanno riempito i suoi profili social di messaggi di cordoglio, ricordandola come una ragazza solare e determinata che aveva ancora molto da offrire al mondo. Adesso spetterà alla polizia sulla sua terribile fine, solo l’ultimo caso di violenza sulle donne.





Messico, uccisa a colpi di pistola l’influencer Fedra Gaxiola Orozco

Fedra Oded Gaxiola Orozco, 24enne messicana, originaria dello stato di Sinaloa, è stata colpita a morte mentre si trovava nella sua Mercedes a Tijuana. Il tragico episodio è avvenuto giovedì scorso nel quartiere López Lucio. Fedra era parcheggiata fuori dalla Hardcore Fitness Gym, all’interno della sua auto, quando una raffica di colpi di pistola l’ha raggiunta. Nonostante il trasporto immediato in ospedale, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla e ne hanno dichiarato il decesso poco dopo.

Testimoni presenti sulla scena hanno riferito che i responsabili dell’attacco sono fuggiti rapidamente a bordo di un’auto grigia, dando il via a una massiccia operazione di polizia per rintracciare i colpevoli. Le autorità stanno indagando per comprendere il movente dell’aggressione, mentre cresce l’ipotesi di un agguato pianificato. Fedra Gaxiola era una giovane modella e influencer con un seguito crescente su Instagram e TikTok.

Collaborava con marchi di abbigliamento sportivo, conquistando il pubblico con i suoi contenuti dedicati al fitness e al lifestyle. Originaria di Sinaloa, uno stato noto per la sua bellezza ma anche per il crimine organizzato, Fedra aveva trovato successo sui social, diventando un’ispirazione per molti giovani. La morte di Fedra non è un caso isolato nel contesto della crescente violenza in Messico. Lo scorso gennaio, un’altra influencer, Vielka Pulido, e il suo fidanzato Joel Abraham Chavez sono stati assassinati fuori da una palestra nel quartiere Santa Cruz Buenavista. Gli inquirenti hanno rivelato che la coppia è stata brutalmente uccisa con 26 colpi di pistola. In quel caso, si è ipotizzato che l’obiettivo fosse il compagno della giovane e che Vielka sia stata vittima collaterale dell’attacco. La ripetizione di episodi simili ha acceso i riflettori sulla pericolosa combinazione di violenza urbana e vulnerabilità delle figure pubbliche, anche quelle che operano principalmente nel mondo digitale. La tragica morte di Fedra Gaxiola solleva ancora una volta domande sul clima di violenza che pervade il Messico, in particolare nelle grandi città.