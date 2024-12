Da maresciallo dei carabinieri a maturo Casanova. La vita di Salvatore Fiorillo sembra un affresco di Michelangelo, tanto è ricca di spunti e imprevedibilità. Nella prima parte è stato maresciallo maggiore dei carabinieri e le sue giornate erano caratterizzate da rigore, disciplina, rettitudine. Poi, però, a 50 anni è andato in pensione e allora è venuta fuori un’altra ‘anima’.

Salvatore Fiorillo ha deciso di dedicarsi all’arte e alla cultura, esprimendo così la sua creatività e il suo bisogno di essere libero. Ha iniziato a scrivere poesie e racconti, scritti di grande profondità e raffinatezza, ma anche storie di strada o di guerra. Oggi è un uomo di 100 anni che conosce e usa la tecnologia, passa le giornate al computer (“Ne ho anche uno portatile”), ma non disdegna i piaceri della vita, dal vino alle donne…

Leggi anche: “Che brutta fine, è ingiusto”. Morta la 24enne famosa, choc generale all’annuncio dell’omicidio





Salvatore Fiorillo e il segreto per arrivare a 100 anni: cibo, buon vino e… donne

Intervistato da Alessandra Dell’Orto su Libero Quotidiano, Salvatore Fiorillo spiega: “Scrivo racconti, poesie, ricordi. Per il compleanno mi hanno regalato anche un portatile. Navigo in internet, ho profili Facebook e Instagram e mando messaggi su WhatsApp”. Poi racconta come passa le giornate oltre a scrivere: “Mi piace stare solo e parlare con me stesso: anche perché sono l’unico che non mi contraddice“.

Salvatore rivela poi quali sono i suoi cibi preferiti: “Mangio di tutto e prediligo cibi cucinati alla meridionale, molto conditi. Anche se in realtà il piatto che preferisco è un semplice riso e piselli”. Nella sua tavola non manca mai il vino: “Un bicchiere duranti i pasti non manca mai”. Ma il ‘piatto forte’ arriva adesso: la giornalista chiede quale sia il suo segreto per essere arrivato a 100 anni.

Salvatore risponde: “Essermi sempre comportato bene in pubblico e aver aiutato chi aveva bisogno vivendo onestamente. Ma anche… Pensare molto alle donne“. L’intervistatrice lo incalza, vuole approfondire: “Mi sono sempre piaciute anche se ero timido: quando una mi guardava diventavo rosso e balbettavo. Non ho mi fatto la corte, sono sempre state loro a sedurmi e abbordarmi”. E quante ne ha avute? “Trentasette fidanzate ufficiali, malgrado sia sempre stato contrario alle cose serie. Ovviamente tutte prima di conoscere mia moglie Cristina”.

Infine la domanda sul sesso: “Ultimissima. Salvatore, rapporto con il sesso? Perché ride?“. “Ottimo, di tanto in tanto mi viene ancora voglia e fino a poche settimane fa ero ancora attivo. Spero che nel frattempo non sia cambiato niente…”.

“Era in stato confusionale”. Compra un Gratta e vinci poco prima della chiusura della tabaccheria: vincita pazzesca