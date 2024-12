Colpo grosso in una tabaccheria, dove un cliente ha preso un Gratta e Vinci e ha vinto un’incredibile somma di denaro. Parliamo di 6 milioni di euro, che gli hanno cambiato definitivamente la sua vita. Il racconto del titolare dell’attività commerciale è stato fatto a Il Resto del Carlino e ciò che è accaduto sembra proprio che fosse come un segno del destino.

Infatti, proprio a ridosso dell’orario di chiusura, è arrivato questo cliente che ha richiesto il Gratta e Vinci. Né il venditore né l’acquirente si sarebbero mai aspettati che in quel preciso istante potessero essere vinti 6 milioni. L’uomo è andato fuori dal locale e ha grattato il tagliando, scoprendo la straordinaria vincita.

Gratta e Vinci super fortunato: cliente vince 6 milioni di euro

Il fortunato giocatore ha comprato il Gratta e Vinci Super Gold nella tabaccheria Vanzini a Misano Adriatico (Rimini), nella zona Villaggio Argentina. Il Resto del Carlino ha intervistato il figlio del proprietario della rivendita, Nicolò Vanzini, che ha detto: “Il cliente era in stato confusionale, mi sono permesso di fare una fotografia al tagliando perché è stata una cosa del tutto inaspettata. Siamo rimasti increduli, il signore che non è un cliente super abituale ma che a volte frequenta la tabaccheria è poi andato via senza parole”.

Vanzini ha concluso dicendo che “con quella cifra la sua vita sarà sicuramente differente da ora in avanti, bisognerà però saperli gestire”. L’acquisto del biglietto milionario è avvenuto sabato 7 dicembre, verso le ore 19.30, poco prima della chiusura della tabaccheria. Ed è poi emerso che nella stessa attività commerciale erano già stati vinti altri premi interessanti.

Misano, vince 6 milioni di euro al Gratta e Vincihttps://t.co/WgrNMC8wVq — CorriereRomagna (@CorriereRomagna) December 9, 2024

Solamente il 13 novembre scorso erano stati vinti nella stessa tabaccheria 100mila euro, sempre con un Super Gold, ma in generale negli ultimi 5 anni ci sono state 9 vincite da 10mila euro. E ora questo cliente è diventato milionario per la gioia dei titolari.