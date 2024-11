Incredibile episodio all’interno di un bar, dove un cliente ha comprato un Gratta e Vinci sborsando 5 euro, ha iniziato a grattarlo e poi l’ha fatto vedere al titolare. Quando quest’ultimo ha scoperto la vincita è rimasto senza parole, dato che si è reso conto che per l’acquirente era cambiata la sua vita in pochi secondi. E inevitabilmente la notizia ha fatto il giro.

Il cliente che ha acquistato questo Gratta e Vinci è rimasto incredulo davanti a quella somma, vinta con un colpo di fortuna straordinario. A raccontare nei dettagli la vicenda è stato il proprietario, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Ha confessato che la dea bendata aveva già bussato alla sua porta pochi anni fa.

Gratta e Vinci fortunato per un cliente: qual è stata la vincita

Il fortunato cliente ha comprato il Gratta e Vinci Il Turista per sempre al bar Cristal in piazzale Stazione 9 a San Bonifacio (Verona). E si è portato a casa quasi 2 milioni di euro. Il titolare ha dichiarato: “Il vincitore acquista spesso Gratta e Vinci Turista per Sempre, ma non lo conosciamo personalmente. Il nostro è un bar fortunato. Cinque anni fa c’è stata una vincita da 2 milioni sempre con un Gratta e Vinci, in quel caso Il Miliardario Mega”.

A vincere è stato un pendolare di 50 anni, ma non si hanno ulteriori notizie su di lui. Il proprietario del bar ha concluso ricordando altre vincite importanti: “E sono stati vinti premi anche da 100mila, 20mila e 5mila euro. Il nostro bar regala tante vincite, non saprei dire il perché, ma siamo contenti di poter donare così tanta gioia”. Il vincitore ha passato il biglietto nella macchina ed è uscita la scritta: “Complimenti, hai vinto un premio superiore ai 20mila euro”.

Il fortunato giocatore ha vinto 300mila euro subito, una rendita di 6mila euro al mese per 20 anni e poi un bonus conclusivo di 100mila euro per un totale di 1 milione e 768.625 euro.