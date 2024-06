Scontro tra treni nella notte, è una tragedia. Sono almeno quattro i morti in seguito al brutto incidente verificatosi nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno. Un espresso notturno, con a bordo 300 passeggeri, si è scontrato frontalmente con un treno merci. Il bilancio, provvisorio, parla di almeno quattro morti e 23 feriti.

Il grave incidente è avvenuto a Pardubice, nella Repubblica Ceca, a circa cento chilometri a est di Praga. Il treno coi passeggeri era diretto alla cittadina ucraina di Chop, situata al confine con la Slovacchia. Il ministro dell’Interno ceco, Vit Rakusan, è andato subito sul luogo dell’incidente per valutare la situazione e ha rilasciato dichiarazioni di cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti.

Leggi anche: Incidente ferroviario, il treno travolge e uccide una coppia. Cosa è successo





Il treno merci trasportava sostanza infiammabili

Grande preoccupazione subito dopo l’incidente anche perché, come riportato dalla portavoce dei vigili del fuoco locali, Vendula Horakova, il treno merci coinvolto trasportava carburo di calcio, una sostanza chimica altamente infiammabile. Ovviamente ciò ha reso più delicate e rischiose le operazioni di soccorso. Fortunatamente, però, non ci sono stati incendi o esplosioni.

Sul luogo dell’incidente anche il ministro dei trasporti, Martin Kupka, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso e le prime indagini. Il primo ministro ceco, Petr Fiala, ha definito l’incidente una “grande tragedia. È un momento difficile per il nostro Paese e siamo tutti vicini alle famiglie colpite da questa terribile perdita”.

Srážka @RegioJet a nákladního vlaku na nové zastávce #Pardubice centrum. Ve vykolejeném vagónu cestovalo přes 20 lidí, vlak táhl celkem třináct vagonů. pic.twitter.com/ytFl25ga40 — Veronika Skřivanová (@VSkrivanova) June 5, 2024

Notevoli i disagi a pendolari e viaggiatori. L’incidente ha infatti causato l’interruzione del principale collegamento ferroviario tra Praga e la parte orientale del Paese. Intanto proseguono le operazioni di soccorso, sul posto ci sono vigili del fuoco e personale sanitario. Il governo ceco ha istituito una commissione speciale per esaminare le circostanze dell’incidente e valutare eventuali misure per migliorare la sicurezza ferroviaria nel Paese. Il ministro dei trasporti ha assicurato: “Dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire che tragedie simili si ripetano in futuro“.

“Il cuore ha ripreso a battere”. Donna dichiarata morta, si sveglia poco prima del funerale