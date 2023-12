Tragedia sulla ferrovia italiana nella serata di lunedì 11 dicembre. Il fatto è avvenuto attorno alle 22, con il treno che, secondo le prime ricostruzioni, procedeva a circa 130 chilometri orari. Dopo l’impatto la frenata si è conclusa poco oltre un passaggio a livello e il convoglio, proveniente da Milano, è rimasto fermo sui binari in mezzo alla campagna.

Le persone che si trovavano a bordo del convoglio sono stati trasferiti alla stazione di Mantova con un autobus. Il traffico sulla linea ferroviario è stato bloccato per diverse ore per permettere le operazione di rimozione dei cadaveri e la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e della Polstrada.

Curtatone, treno travolge e uccide un uomo e una donna

Le vittime sono state travolte dal treno che passava dopo aver attraversato un passaggio a livello. Si tratta di un uomo e una donna di 50 anni residenti in provincia di Mantova quando, in piena campagna, sono passati sui binari della linea ferroviaria Mantova-Milano, nei pressi della località Quattro Venti nel Comune di Curtatone, alle porte della città lombarda.

Dai primi accertamenti si tratterebbe di due 50enni residenti in provincia di Mantova, legati da un rapporto affettivo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e per stabilire se si è trattato di un suicidio, come sembra essere più probabile, o di un incidente. Come riporta il sito del Telegiornale regionale lombardo della Rai, dopo l’impatto, attorno alle 22, il capotreno è sceso e, con l’aiuto di una torcia, ha cercato di capire che cosa fosse successo.

Il buio e la nebbia hanno ostacolato le ricerche poi ha fatto la scoperta choc. Immediata la chiamata alle autorità e ai soccorritori ai quali, però, non è rimasto che constatare il decesso dei due. Come detto, il convoglio è rimasto fermo sui binari in mezzo alla campagna con a bordo i passeggeri, poi trasferiti alla stazione di Mantova con un autobus.