Un aereo regionale e un elicottero militare sono stati coinvolti in uno scontro nei cieli di Washington. L’incidente aereo è avvenuto nella serata di mercoledì 29 gennaio, sopra il fiume Potomac, in una delle aree aeree più controllate e trafficate al mondo, a poca distanza da edifici simbolo come la Casa Bianca, il Campidoglio e il Pentagono. Come riportano i quotidiani locali solo quattro persone tra le 64 che si trovavano a bordo del velivolo – 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio – sono state tratte in salvo.

Per gli altri occupanti, purtroppo, le speranze si affievoliscono. Sul luogo dell’incidente un imponente dispiegamento di squadre di soccorso nelle gelide acque del Potomac. Tra le vittime anche i tre militari che erano a bordo dell’elicottero Blackhawk, impegnato in un’esercitazione quando è avvenuto l’impatto con l’aereo di linea.

Incidente aereo a Washington, sul volo atleti e coach di pattinaggio

Secondo quanto riportato dalla Cbs, che cita una fonte delle forze dell’ordine coinvolte nelle operazioni, sono stati recuperati almeno 19 corpi. L’aereo coinvolto nell’incidente è l’American Eagle 5342, operato da Psa Airlines con un jet Crj-700 per conto di American Airlines. Il velivolo era partito da Wichita, Kansas, ed era diretto all’aeroporto Ronald Reagan, il più piccolo e il più vicino dei due aeroporti della capitale.

A bordo dell’aereo si trovavano diversi atleti e allenatori del pattinaggio americano. U.S. Figure Skating, la federazione americana di pattinaggio su ghiaccio, ha reso noto che a bordo erano presenti “diversi membri della comunità del pattinaggio”. “Siamo devastati da questa immane tragedia”, ha detto Alex Schauffler, direttore della comunicazione di U.S. Figure Skating. Nella città di Wichita era appena andata in scena una competizione giovanile. Diversi atleti, coach e dirigenti fossero a bordo del volo.

Tra questi anche i campioni del mondo 1994 di pattinaggio artistico in coppia della squadra nazionale russa, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, I due si trovavano a bordo dell’aereo precipitato a Washington dopo lo schianto con un elicottero militare. La notizia è stata confermata da una fonte alla Tass. La 52enne Shishkova e il 55enne Naumov, campioni nei Mondiali di 30 anni fa, in carriera hanno conquistato anche argenti e bronzi agli Europei, erano diventati allenatori e vivevano negli Stati Uniti dal 1998.