“Sono incinta”. Lei 63 anni, lui 26: la storia che sconvolge il mondo. Una coppia composta da Cheryl McCain, nonna di 18 nipoti di 63 anni, e il marito Quran di 26 anni, originari della Georgia, ha mandato in tilt i social annunciando di aspettare il loro primo figlio grazie alla maternità surrogata. La coppia, molto criticata per la differenza d’età, ha condiviso sui social una foto di quello che sembrava un test di gravidanza positivo e un’immagine di una presunta ecografia.

Cheryl e Quran avevano già annunciato nel 2022 di intraprendere il percorso della maternità surrogata, ma a maggio dell’anno scorso avevano dovuto interrompere perché la madre surrogata aveva violato il contratto avendo rapporti non protetti con il suo partner. Dopo tre tentativi falliti, ora affermano online di aver finalmente trovato la quarta madre surrogata che ha accettato. “Potremo dare la luce alla nostra famiglia. Non sono mai stata così felice prima d’ora. Renderà la nostra casa molto più felice perché ameremo il bambino incondizionatamente”, ha dichiarato Cheryl.





Quran, dal canto suo, ha aggiunto: “Ho pianto di gioia quando l’ho scoperto. Sarà il mio primogenito. Non ho mai provato un amore simile se non quando mi sono sposato con Cheryl”. Nonostante Cheryl non sarà la madre biologica, per la coppia “il sangue non fa la famiglia” e lei sarà “la mamma migliore”. Cheryl e Quran si sono conosciuti quando lui aveva solo 15 anni mentre lavoravano insieme al fast food Dairy Queen, ma sostengono di non essersi interessati romanticamente all’epoca.

Il loro legame è nato quando si sono rincontrati in una stazione di servizio nel novembre 2020, quando Quran aveva 23 anni. Lui ha confortato Cheryl che piangeva e hanno iniziato ad innamorarsi. I figli di Cheryl tuttavia non hanno gradito la notizia: “Ho 7 figli ma ne vedo solo uno, gli altri non appoggiano la nostra relazione. Mi fa male, mi fa molto male”, ha ammesso la donna.

Si sono sposati il 31 luglio 2021 con soli due amici presenti, poiché la maggior parte dei figli della nonna erano contrari alla loro unione. “Non abbiamo invitato nessuno al matrimonio perché nessuno era lì per noi. Eravamo io, lui e due nostri amici. Abbiamo escluso tutti e siamo stati felici. È stato un giorno molto speciale per noi”, ha raccontato Cheryl.

