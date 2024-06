I corpi senza vita di una coppia sono stati trovati nei pressi di cascata vicino a Yosemite. James Hall, 35 anni, e Monica Ledesma, 34 anni, sono stati individuati mercoledì dall’ufficio dello sceriffo della contea di Madera ad Angel Falls. Ora le loro famiglie hanno rivelato che probabilmente l’uomo è caduto in acqua mentre tentava di salvare la moglie e madre dei suoi due figli. Entrambi i loro corpi sono stati ritrovati dopo che la polizia ha ricevuto una telefonata di qualcuno che segnalava una donna che galleggiava nell’acqua.

“James è morto da eroe cercando di salvare la moglie Monica. Sfortunatamente, ci sono stati portati via entrambi”, ha detto la sua famiglia sulla pagina GoFundMe in cui è stata aperta una raccolta fondi per le spese del funerale. I soccorritori hanno identificato Monica e la donna è stata dichiarata morta sul posto. Grazie ad alcuni oggetti lasciati sul posto, i soccorritori hanno capito che si trovava anche un’altra persona e una volta scoperto che si trattava del marito hanno iniziato una nuova ricerca.

Sul posto sono state chiamate le squadre di ricerca e soccorso, insieme a USFS, Madera County Fire & CALFire, Sierra Ambulance e l’elicottero H-40 della California Highway Patrol. Sono state avviate le ricerche per confermare la scomparsa del marito di Monica e localizzarlo”, ha affermato l’ufficio dello sceriffo della contea di Madera. “Durante i tentativi di recupero, anche James Hall è stato successivamente recuperato dall’acqua”, ha spiegato la polizia.

La coppia è stata ricordata come “gentile, amorevole e sciocca”. Monica Ledesma lascia un figlio di 8 anni e una figlia di 14 anni. “Monica era una madre, una sorella e una figlia amorevoli che ha lasciato una figlia e un figlio”, si legge su GoFundMe. Venerdì si è tenuta una veglia per la coppia nel parco Chukchansi Pow Wow. “Monica e James erano importanti qui, erano importanti perché erano una famiglia. La gentilezza è qualcosa che attraversava tutti loro ed erano un esempio per tutti”, ha detto a KFSN l’amica Nancy O’Hara. “Non solo erano gentili e premurosi, si prendevano cura di noi. Il loro senso dell’umorismo era quello di cui avevamo davvero bisogno nella nostra vita”, ha detto O’Hara.

L’ufficio dello sceriffo ha avvertito gli escursionisti di prendere ulteriori precauzioni durante le passeggiate., spiegando che le rocce possono essere scivolose anche quando non sono bagnate e che l’acqua può diventare estremamente fredda. Lo sceriffo della contea di Madera, Tyson Pogue, ha dichiarato: “I nostri cuori sono rivolti alle famiglie di coloro che si sono persi oggi ad Angel Falls. “Vorremmo ringraziare le persone che ci hanno aiutato nella ricerca di Monica e del marito. Mi congratulo con le squadre di soccorso e recupero, che hanno svolto i loro compiti con diligenza e rispetto”, ha concluso.