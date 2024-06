Potrebbe concludersi nel peggiore dei modi la scomparsa di Arian, 6 anni, un bimbo fragile scomparso lunedì 22 aprile dalla sua casa di Bremervorde-Elm, in Germania. In questi mesi le ricerche del bambino sono proseguite incessantemente con l’aiuto di forze di polizia e volontari. A rendere difficili le ricerche c’è proprio la fragilità del piccolo, che non sarebbe in grado di gridare per chiedere aiuto. Per questo motivo i soccorritori avevano messo in atto quelle che chiamano “ricerche silenziose”.

Si tratta di un tipo di ricerche che avvengono principalmente di notte, con luci e torce speciali in dotazione a vigili del fuoco e protezione civile. Il piano è stato studiato con un team di esperti sull’autismo. Arian, come detto, è una bambino che soffre di autismo, non risponde ai richiami e non sa parlare.

Nella mattinata di martedì 25 giugno è arrivata la notizia che potrebbe chiudere il caso del piccolo Arian. Come riferiscono alcuni media tedeschi, fra cui la Bild, il corpo senza vita di un bambino è stato trovato lunedì 24 giugno alle 16.30 nel comune di Estorf. Il ritrovamento è stato fatto da un agricoltore in Bassa Sassonia, in Germania. L’uomo stava rivoltando il fieno dopo la falciatura quando ha notato un piccolo corpo in avanzato stato di decomposizione.

Secondo il tabloid è “probabile” che si tratti del bambino scomparso il 22 aprile, ma solo l’autopsia potrà dirlo con certezza. Il corpo è stato ritrovato intorno alle 16 ora locale a circa 300 metri da una strada nella zona dove le squadre stavano cercando il ragazzo scomparso. Arian è stato visto l’ultima volta nella serata di lunedì 22 aprile, poi la famiglia non lo ha visto rientrare e ha presentato denuncia di scomparsa alla polizia.

Una telecamera di sorveglianza lo ha filmato mentre lasciava la casa dei suoi genitori a Elm e correva verso una foresta vicina, da solo. Le ricerche della polizia e dei vigili del fuoco non avevano portato a niente e solo ieri il corpo è stato trovato dall’agricoltore. Come detto, per avere certezza sull’identità bisognerà attendere l’esame autoptico, ma le probabilità che il cadavere sia di Arian sono altissime.