Il grande volto della Formula 1 e figura di spicco nel mondo del motorsport, ha recentemente rivelato di lottare contro un tumore aggressivo alla vescica e alla prostata. La diagnosi è arrivata dopo un malore accusato durante un allenamento in bicicletta. Il tumore si è diffuso anche alla colonna vertebrale, rendendo il percorso terapeutico particolarmente impegnativo. “Tra marzo e aprile mi è stato diagnosticato un cancro piuttosto aggressivo, considerando quanto si è allargato”, ha confessato l’uomo, colpito da metastasi che si sono spinte fino alla colonna vertebrale e al bacino.

“Resistete e lottate, ci sono tante soluzioni”, ha fatto sapere ai suoi follower. Il grande e amato manager ha quindi spiegato come ha capito di essere malato: “Avevo fatto il giro ciclistico di Città del Capo, in Sudafrica, ma poi all’improvviso non mi ero sentito al 100%. Così sono andato dal medico e ho ricevuto questa diagnosi. Ci sono stati giorni molto difficili. Per fortuna stiamo uscendo fuori da questo periodo. Invito tutti a resistere e a lottare, perché ne vale la pena. Io ci sto riuscendo, tutti dovrebbero uscirne”.





Eddie Jordan ha condiviso la sua esperienza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dei controlli regolari. Ha dichiarato di voler combattere con determinazione, invitando chiunque affronti sfide simili a non arrendersi. Nonostante le difficoltà, Eddie ha mostrato grande forza d’animo, dimostrando ancora una volta la tenacia che lo ha sempre caratterizzato nella sua carriera sportiva.

La notizia ha suscitato un’ondata di solidarietà, con messaggi di supporto da parte di fan, colleghi e piloti, sottolineando quanto sia amato e rispettato nel mondo della Formula 1. Jordan rimane un esempio di resilienza e passione, anche fuori dalle piste. Eddie Jordan è una figura di spicco nel motorsport, noto soprattutto per aver fondato il team Jordan Grand Prix, che ha partecipato al Campionato Mondiale di Formula 1 dal 1991 al 2005.

Nato a Dublino, Irlanda, il 30 marzo 1948, Eddie iniziò la sua carriera come pilota, vincendo il campionato irlandese di Formula Ford nel 1971. Successivamente, si concentrò sulla gestione di squadre, fondando la Jordan Grand Prix. Il team ottenne il suo primo podio nel 1994 e la prima vittoria nel 1998 al Gran Premio del Belgio, grazie a Damon Hill. Sotto la sua guida, il team fu un trampolino di lancio per piloti come Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Dopo la vendita della squadra nel 2005, Eddie si è reinventato come commentatore televisivo e analista di Formula 1.

