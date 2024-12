Il mondo della boxe è sotto choc. L’atleta è morto all’età di soli 37 anni. Come riportato da VIPBoxing Promotions se n’è andato molto giovane il pugile Genadij Krajevskij. Tanto noto quanto amato da pubblico e colleghi, Genadij era conosciuto perché detentore di un record particolare.

Il pugile lituano, infatti, era conosciuto come “il bombardiere del Baltico” e soprattutto per aver perso 75 dei 76 combattimenti affrontati nella sua carriera professionale. Le cause della sua morte non sono ancora state rese note. In queste ore sono in tanti a manifestare il cordoglio e la vicinanza ai familiari di Genadij Krajevskij.

Chi era Genadij Krajevskij, le parole di chi lo ha conosciuto

Genadij Krajevskij ha avuto tra i suoi match di più alto profilo quello con Tommy Fury, il fratellastro dell’ex campione dei pesi massimi Tyson Fury. Tommy, oltre che pugile, è noto per aver preso parte ad alcuni reality show nel Regno Unito come Love Island. In quell’occasione Genadij perse per KO tecnico al secondo turno nel novembre 2020.

Genadij Krajevskij era un atleta molto generoso, ha combattuto spesso, arrivando a salire sul ring in alcune occasioni anche due volte al mese. VIPBoxing Promotions gli ha dedicato queste parole: “Abbiamo avuto l’onore di presentarlo ai programmi VIP in più occasioni. Il nostro cameraman, Lee Hogan, ha avuto la fortuna di catturare la sua unica vittoria professionale durante il suo 68esimo incontro in uno spettacolo di Frank Duffin”.

“Questo momento – continua la nota – è stato incredibilmente significativo per lui poiché ha trasmesso alla telecamera il messaggio “Non mollare mai”. Riposa in pace, bombardiere baltico”. Anche il Midlands Area Council del British Boxing Board of Control lo ha salutato: “Vorremmo estendere le nostre condoglianze e i nostri pensieri in questo momento alla famiglia e agli amici di Genadij Krakevskij. Ha onorato l’angolo delle visite nelle Midlands in numerose occasioni. È sempre stato un piacere stare con lui dentro e fuori dal ring”.

