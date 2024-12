Il calcio italiano è in lutto. La terribile notizia ha sconvolto tutti e in particolare un campione del mondo della nostra nazionale, che ha perso una delle persone a lui più care. Se n’è andato per sempre lasciando tutti nel dolore più profondo. Ha lottanto per molti anni con una gravissima malattia e alla fine si è purtroppo spento per sempre. L’ex calciatore aveva 49 anni.

Il suo decesso è avvenuto venerdì 29 novembre, ma in queste ore la notizia si è diffusa. Come scritto dal sito Fanpage, il calcio italiano è in lutto per la morte di un ex atleta e compagno di squadra di Alessandro Del Piero. Colui che ha perso la vita era malato di Sla dal 1999. E il decorso della patologia è stato fatale dopo 25 anni di battaglia.

Calcio italiano in lutto: morto l’ex calciatore amico di Alessandro Del Piero

Il calcio italiano è in lutto per l’addio a Jacopo Barbaro, amico di Alessandro Del Piero nonché suo compagno di team ai tempi del Padova. La morte del 49enne si è verificata nell’abitazione di Cavallino-Treporti, dove abitava insieme alla mamma e al fratello. Nel 2013 si era rivisto con l’ex campione della Juventus, che all’epoca dei fatti militava nella squadra australiana del Sydney Fc.

A visitare Barbaro durante il periodo della sua malattia erano stati anche Roberto Baggio, Gianni Pirazzini e Ivone De Franceschi. Sette maglie autografate erano state messe all’asta da Jacopo per supportare l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare nel 2018. Il 49enne aveva giocato coi Giovanissimi del Padova nel 1990 ed era ritenuto una promessa del calcio. Aveva indossato le maglie di Conegliano e Miranese prima di scoprire la Sla.

Originario del veneziano, Barbaro era grande tifoso del Venezia e del Milan. Il ricavato dei soldi delle magliette autografate era stato poi devoluto ai progetti natalizi di solidarietà e abbattimento delle barriere architettoniche per la lorra alla distrofia muscolare.