Una tragedia scuote il mondo del calcio e l’opinione pubblica: Raquel Candia, compagna dell’ex calciatore Fernando Cáceres, è morta precipitando dal settimo piano della casa che condivideva con l’ex difensore argentino. Le circostanze della morte sono ancora avvolte nel mistero e la polizia di Buenos Aires sta indagando per ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto riportato da Telefe Noticias e SportMediaset, Fernando Cáceres era l’unica persona presente nell’appartamento al momento della caduta. Le autorità hanno escluso la presenza di terzi, ma non hanno ancora chiarito se si tratti di un femminicidio, un suicidio o un tragico incidente domestico. “Stiamo lavorando sulla scena dell’evento. Non abbiamo elementi che indichino una terza persona coinvolta”, ha dichiarato un portavoce della polizia. Gli inquirenti attendono ora i risultati dell’autopsia sul corpo della donna, che potrebbero fornire indicazioni decisive per fare luce su questa vicenda drammatica.

La famiglia di Raquel Candia non ha esitato a puntare il dito contro Fernando Cáceres. Il fratello della vittima, ha espresso dure accuse: “La teneva imprigionata e non le permetteva di uscire. Era sempre sotto pressione e non la lasciava trascorrere neanche una domenica con la famiglia”. Queste parole hanno alimentato sospetti sulla possibile responsabilità dell’ex calciatore nella morte della compagna, aprendo un nuovo capitolo di interrogativi sulla natura della loro relazione.

Fernando Cáceres, 54 anni, è un volto noto del calcio argentino e internazionale. Ha iniziato la sua carriera negli Argentinos Juniors per poi indossare le maglie di club prestigiosi come Boca Juniors, River Plate, Independiente e diversi team spagnoli, tra cui Zaragoza, Celta Vigo e Valencia. Cáceres ha rappresentato l’Argentina nella Copa América del 1993, vincendo il torneo, e ha fatto parte della squadra albiceleste che ha partecipato al Mondiale del 1994. Tuttavia, la sua vita fuori dal campo è stata spesso segnata da episodi controversi e difficoltà personali.

La morte di Raquel Candia ha sollevato interrogativi sulla violenza domestica e sulla fragilità delle relazioni apparentemente normali. La gravità delle accuse mosse dalla famiglia della vittima, unite al mistero che avvolge l’incidente, hanno fatto sì che il caso diventasse un tema di discussione non solo in Argentina, ma anche sui media internazionali. Mentre le indagini proseguono, l’opinione pubblica attende di conoscere la verità su questa tragica vicenda. I riflettori restano puntati su Cáceres e sulla sua versione dei fatti, nella speranza che giustizia venga fatta per Raquel Candia.