Valentina Nappi è incinta del primo figlio. L’annuncio sui social nella giornata di oggi 27 novembre. Tantissimi i commenti arrivati, seppure c’è chi parla di fake news ai quali la Nappi ha risposto con ironia. “Auguri Valentina un abbraccio forte. Non badare le cattiverie che ti stanno scrivendo la gente sono solo persone vuote inutili e infelici. Tu sei una grande donna e soprattutto sarai una grandissima mamma”, si legge in uno dei tanti commenti.

“Tanti auguri, dove lo fai nascere? Italia o stati uniti? Meglio a Napoli senti a me”, si legge in un altro commento. Valentina Nappi è tra le più acclamate attrici hard degli ultimi anni. Fu scoperta da Rocco Siffredi nel 2011, che la convocò qualche mese dopo avere ricevuto una sua e-mail in cui si dichiarava disponibile a entrare nell’industria per adulti.





Rocco la fece esordire in Rocco’s POV Volume 24 e successivamente fu suo partner per Evil Angel.Nel corso del 2012 è apparsa nell’edizione italiana di Playboy e nel novembre 2013 ha ottenuto il titolo di Penthouse Pet negli Stati Uniti, guadagnando la copertina del numero di quel mese della rivista.

Nel 2017 è stata premiata come migliore attrice straniera dell’anno agli XBIZ Awards, i premi dell’industria dell’intrattenimento per adulti. Nel 2020 ha dichiarato la sua intenzione di prendere una pausa da quel mondo e nel 2024 è la protagonista della pellicola Pensati sexyal fianco di Diana Del Bufalo. Nel frattempo, nel 2020, ha sposato il suo compagno storico Giovanni Lagnese.

I due erano convolati a nozze nell’anno del Covid in quel di Giugliano, e lui è l’ideatore di Gourmet Concerto, una particolare guida gastronomica che ha riscosso un successo sempre più importante sui social. Il matrimonio è arrivato dopo ben 11 anni di fidanzamento. Ora la renderà mamma. Anche se i soliti hater non perdono occasione: “Ma vuoi vedere che Valentina ha fatto lo scherzo?”. Incommentabile.