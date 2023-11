Una notizia molto triste ha scosso due settori. Lutto sia nel mondo del calcio che della televisione, infatti è stato conosciuto nell’arco della sua vita sia per le sue doti sportive che per la costante presenza nel piccolo schermo in un programma molto seguito dagli appassionati. A fare il terribile annuncio è stato il direttore dell’emittente nella quale ha lavorato, che è rimasto inevitabilmente scosso da questa perdita così tanto dolorosa.

Il lutto nel calcio e nella televisione è arrivato in maniera inaspettata perché, come riferito sul social network X, sembrava che la sua malattia potesse essere in fase di guarigione. Invece c’è stato un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute ed è morto nelle scorse ore. Tristezza immensa per tutti i telespettatori, che non potranno mai più ascoltare con interesse le sue opinioni sul mondo calcistico.

Leggi anche: “Addio, campione”. Calcio italiano in lutto, si piange una leggenda: se n’è andato un pezzo di storia





Lutto nel mondo del calcio e della televisione: morto a 66 anni

A causare questo grave lutto nel calcio e nella televisione è stato Carlo Pogliani, deceduto a 66 anni dopo aver combattuto con una bruttissima malattia. L’annuncio è arrivato da Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che ha postato questo messaggio: “Una notizia molto triste per noi di QSVS. Purtroppo ci ha lasciato mister Carlo Pogliani. Ospite sempre acuto, milanista di buon senso. Obiettivo e profondo nelle sue considerazioni. Una persona speciale. Siamo senza parole. Sembrava che il suo tumore fosse in remissione da anni. Invece… Buon viaggio, caro amico nostro”.

Pogliani era quindi un opinionista di Telelombardia, ma era noto anche per essere stato un calciatore in età giovanile e un allenatore. Affranto anche l’ex arbitro di calcio Luca Marelli, che lavora attualmente a Dazn: “Carlo Pogliani se n’è andato a 66 anni. Non so che dire, sono senza parole. Riposa in pace”. Era un grandissimo tifoso del Milan, infatti le sue considerazioni più interessanti arrivavano proprio sulla compagine rossonera.

Carlo Pogliani se n'è andato a 66 anni.



Non so che dire, sono senza parole.



Riposa in pace. pic.twitter.com/vKTbMe4pvN — Luca Marelli (@LucaMarelli72) November 21, 2023

Queste le prime reazioni degli utenti, dopo l’annuncio della scomparsa di Pogliani: “Noooo”, “Che tu possa riposare in pace mister”, “Mamma mia, ma nooo!”, “Era un grande, ciao mister”, “Cavolo, così all’improvviso, mi spiace tantissimo”.