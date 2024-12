Tragedia immensa per il mondo dello sport. Un gravissimo lutto ha sconvolto tutti gli sportivi, infatti il campione è morto prematuramente e improvvisamente a 35 anni dopo un grande risultato raggiunto. Proprio qualche giorno fa aveva ottenuto uno straordinario record, che apparteneva ad un’altra leggenda, e nessuno si sarebbe mai aspettato che quella fosse la sua ultima gara.

Lo sport è in lutto dopo che il campione è morto così precocemente. A confermare la terribile notizia è stata la sua famiglia attraverso un comunicato stampa, nel quale ha espresso tutta la sua sofferenza per questa perdita devastante. E poi hanno annunciato che si chiuderanno nel silenzio, visto che hanno richiesto il massimo riserbo.

Sport in lutto: il campione è morto a 35 anni

Lo sport e in particolare la boxe sono in lutto per la sua dipartita. Appena sei giorni fa aveva conquistato il record che era di Mike Tyson. Aveva vinto il titolo Wba Gold dei 90 chili, grazie al successo contro l’avversario Rogerio Medina. Era la vittoria numero 14 di quest’anno, che lui aveva celebrato così a Natale: “In totale 14 KO che si concludono con il titolo mondiale WBA GOLD cruiserweight. Sono fortunato ad avere la mia famiglia, la mia squadra e tutti i miei sostenitori ad affiancarmi lungo il cammino”.

La famiglia lo ha salutato in questo modo: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa dell’amato figlio, fratello, amico e campione di pugilato, la cui luce e il cui amore hanno toccato innumerevoli vite. Siamo addolorati per la sua scomparsa e chiediamo gentilmente privacy e comprensione in questo momento difficile mentre affrontiamo collettivamente il nostro dolore”.

A morire è stato il pugile Paul Bamba, originario degli Stati Uniti. Mistero sulle cause della sua scomparsa, visto che nessuno ha fornito dettagli sulle ragioni di questo decesso così improvviso. Il suo manager si è limitato a dire: “Era un concorrente feroce ma sicuro di sé, con l’ambizione inarrestabile di raggiungere la grandezza. Ma più di ogni altra cosa era un individuo straordinario che ha ispirato molti con la sua eccezionale determinazione”.

Nel corso della sua carriera professionale aveva conquistato 19 successi in 22 incontri disputati, vincendo ben 18 match per ko.