Una vera e propria tragedia ha sconvolto la vip e il mondo dello sport, infatti il suo fidanzato è morto all’improvviso. Nessuno poteva aspettarsi una fine così terribile della loro storia d’amore, infatti lui che è pure famoso ha perso la vita senza che ci fossero state informazioni che facevano pensare ad una notizia del genere. E ora il lutto ha travolto la giovane campionessa.

Infatti, la vip in questione è una sportiva molto conosciuta a livello globale. Mai si sarebbe aspettata di dover fare i conti con l’addio al suo fidanzato, morto ad appena 42 anni. Anche lui era stato un giocatore di una delle discipline più interessanti. C’è grande mistero su cosa gli sia potuto succedere, dato che sono veramente scarse le informazioni fin qui circolate.

Leggi anche: Lutto nel calcio italiano, l’ex giocatore morto nell’incendio divampato nella sua abitazione





Vip sotto choc: il fidanzato della campionessa morto all’improvviso

La giovane vip è una delle più famose ed amate tenniste internazionali, infatti è attualmente la numero due del mondo. Se dal punto di vista professionale le cose vanno alla grande, ora non si può più dire lo stesso a livello umano. Il suo fidanzato è morto nelle scorse ore, lasciandole un vuoto incolmabile. Al momento la ragazza non ha rilasciato dichiarazioni, ma sono tante le foto di coppia che si trovano sul suo profilo Instagram.

Ad essere stata colpita dal gravissimo lutto è la tennista Aryna Sabalenka, originaria della Bielorussia. Anche il suo partner era bielorusso, parliamo dell’ex giocatore di hockey Konstantin Koltsov. La federazione bielorussa di hockey ha scritto: “Il suo decesso è stato improvviso. Siamo in lutto“. Ma nell’annuncio non sono presenti dettagli sul perché sia scomparso.

Konstantin Koltsov, former NHL player and boyfriend of Sabalenka, dead at 42 https://t.co/xNg9jcnLS8 pic.twitter.com/GtEA1xygfc — Reuters (@Reuters) March 19, 2024

Koltsov ha giocato nella NHL con i Pittsburgh Penguins e nel 2002 e 2010 è stato alle Olimpiadi con la sua nazionale. Inoltre, ha giocato in ben nove mondiali. Aryna Sabalenka, 25 anni, è soprannominata la tigre bielorussa e ha vinto finora 14 titoli WTA, in particolare due Australian Open l’anno scorso e nel 2024.