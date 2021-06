Incredibile retroscena sulla vacanza da sogno di uno dei calciatori più forti in circolazione a livello mondiale. Si è infatti recato in un posto meraviglioso, ma ciò che ha sconvolto praticamente tutti è stata la somma sborsata. Infatti, la cena consumata all’interno di un ristorante è costata la bellezza di 500 mila euro. Davvero quasi impossibile da credere, ma è veramente successo. Ma non è tutto, perché anche la mancia lasciata prima di andare via ha lasciato tutti senza fiato. Un esborso da record.

L’atleta si sta rilassando tantissimo in uno dei luoghi più paradisiaci che ci siano in Europa. Infatti, si è concesso un relax totale in Grecia e più precisamente a Mykonos, meta preferita di molti personaggi famosi. Dopo aver giocato ininterrottamente per numerosi mesi ad altissimi livelli, la stanchezza ha prevalso e quindi ha deciso di staccare la spina prima dell’inizio della prossima stagione sportiva. Ma nessuno si sarebbe immaginato di leggere di queste spese folli nel territorio ellenico.

A spendere questa somma clamorosa è stato il calciatore in forza al Borussia Dortmund, Erling Haaland, che ha appena 21 anni essendo nato nel 2000. Per quanto riguarda la mancia lasciata al locale è stata pari a ben 30 mila euro. Davvero è difficile darsi una spiegazione sul perché abbia voluto pagare una cifra del genere per una semplice cena. Probabilmente aveva voglia di divertirsi e mangiare tantissimo dopo tanto stress, ma ha perso un po’ il controllo della situazione dal punto di vista economico.





Dunque, Erling Haaland sarebbe rimasto al ristorante per cinque ore consecutive e insieme a lui c’erano alcuni suoi amici. Ha pagato 500 mila euro, regalando quindi la cena anche alle altre persone che erano con lui. I dipendenti e i camerieri dell’attività commerciale sono rimasti a bocca aperta di fronte a tale spesa, che non ha avuto eguali. Ovviamente il più felice sarà stato il proprietario del ristorante, che ha avuto un guadagno stellare, inimmaginabile fino a qualche ora prima.

Erling Haaland è figlio dell’ex calciatore Alf-Inge Haaland e anche suo cugino Albert Tyaland è un atleta. Milita nel Borussia Dortmund dal 2020 e finora ha totalizzato 43 partite impreziosite da 40 reti. Lui è anche nazionale norvegese e con la maglia del suo Paese è sceso in campo 12 volte, segnando 7 gol. Ha velocità, tecnica e forza fisica e si ispira al grande Zlatan Ibrahimovic.