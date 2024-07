Cristiano Ronaldo in lacrime di fronte alla mamma. È successo durante l’ultima partita del Portogallo all’Europeo Germania 2024, quella disputata contro la Slovenia. La squadra di CR7 non ha brillato e anzi, in più di qualche occasione ha rischiato anche di non passare. È stata una serata di emozioni contrastanti per lui e i suoi compagni di nazionale.

Alla fine il Portogallo riesce a passare la Slovenia ai calci di rigore dopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari, ma il momento clou della partita è stato senza dubbio il rigore fallito dal capitano portoghese. Ronaldo, che inseguiva il suo 115° gol con la maglia del Portogallo, si è presentato sul dischetto al 105′ con l’occasione di sbloccare il risultato. Ma il suo tiro è stato respinto dall’estremo difensore sloveno Jan Oblak, scatenando la reazione del fuoriclasse della Juventus.





Visibilmente scosso e deluso per l’errore, Ronaldo è scoppiato in lacrime, consolato dai compagni di squadra. Una scena insolita per un giocatore abituato a dominare le partite e a segnare gol decisivi. Eppure, in quel momento, CR7 è apparso vulnerabile come mai prima d’ora. “È stata davvero una reazione inaspettata da parte di Ronaldo”, ha commentato l’ex calciatore Didi Hamann. “Solitamente è un giocatore molto freddo e concentrato, ma in questa occasione è sembrato quasi smarrito. Forse il peso degli anni e della pressione si sta facendo sentire”.

La cosa che rende la cosa ancora più tenera e umana, è che il cinque volte pallone d’oro si è commosso di fronte alla madre. E Maria Dolores dos Santos Aveiro, se ne accorge che suo figlio è a pezzi dopo quel rigore sbagliato e si commuove anche lei. La donna, che lo ha cresciuto praticamente da sola ha in volto scavato dal dolore nel vedere suo figlio così. Ma la tristezza dura solo qualche minuto.

Ronaldo always fights for them but this time they fought for him.



What a video❤️ pic.twitter.com/X7bLSNO8mr — Trey (@UTDTrey) July 2, 2024

Cristiano Ronaldo saw his mother crying in the stands and completely broke down. 💔 pic.twitter.com/0wLfIdboSB — TC (@totalcristiano) July 2, 2024

Ai rigori Cristiano Ronaldo azzecca il penalty e segna dal dischetto. “Credo che Ronaldo abbia voluto dimostrare il suo attaccamento alla maglia e il dispiacere per non essere riuscito a sbloccare la partita”, ha aggiunto l’ex portiere Shay Given. “Ronaldo è un giocatore straordinario, ma anche i più grandi campioni possono avere momenti di debolezza”, ha concluso il ct Roberto Martinez.

