Domenica 30 giugno c’è stato il matrimonio tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, che ha commosso tutti. Ma dopo i fiori di arancio è emerso un retroscena clamoroso su quanto successo il giorno del sì, infatti ci sarebbe stato un forte litigio tra un’invitata vip e un’altra persona, a causa di un noto cantante italiano, anche lui presente durante l’attesa cerimonia.

Quindi, il matrimonio tea Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser non è stato tutto rose e fiori, dato che non sarebbero mancate le urla per colpa di un litigio fatto scoppiare da una vip in seguito ad una scoperta che le ha fatto perdere la ragione. Un vero e proprio caos, che potrebbe aver disturbato i due sposi, sebbene loro non abbiano aperto ufficialmente bocca sulla questione.

Matrimonio Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser: litigio a causa di una vip

A ricevere questa notizia inaspettata sul matrimonio tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha subito riportato tutto ai suoi follower. Protagonista della vicenda e del litigio sarebbe stata Giulia De Lellis, già al centro delle critiche per il suo look e per il fatto che indossava una giacca appartenente ad un cantante.

Questa la segnalazione giunta all’esperta di gossip, con Giulia De Lellis incontenibile per la rabbia: “E adesso ho una notiziona. Fonte certa di chi era al matrimonio di Cecilia e Ignazio, la De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare con Tony Effe. Ovviamente nascondi il mio nome. Ha fatto una scenata da pazza a lui”. L’artista, che ha cantato alle nozze, sarebbe il nuovo partner dell’ex Uomini e Donne.

E ovviamente Deianira Marzano ha subito commentato: “Ecco, questa sì che è una notiziona!”. Vedremo se Giulia uscirà allo scoperto per dire la sua sulla questione.