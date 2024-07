Tutti pazzi per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due vipponi si sono sposati e in queste ore è tutto un fiorire di indiscrezioni, notizie e segnalazioni sulla festa che si è tenuta in una splendida villa nelle campagne della Toscana. Si è parlato del pianto dirotto della sorella Belen che non si è proprio trattenuta, ma anche delle critiche: “Ma che ha fatto? È irriconoscibile” con frecciate per i presunti ritocchini.

E poi come non notare gli assenti? Tra questi sicuramente l’ex di Belen, Stefano De Martino, che non avrebbe buoni rapporti con Cecilia Rodriguez. Il conduttore non è stato invitato. Come molti sanno Chechu e Ignazio si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip edizione 2017, ma chi si aspettava di vedere vipponi alla festa è rimasto deluso. A parte Giulia De Lellis, anche lei nel reality, degli altri manco l’ombra…

I vip grandi assenti al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Forse un po’ ha stupito la presenza al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di Giulia De Lellis. Con lei, infatti, lo sposo ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi a causa dei tradimenti di Damante. Nonostante ciò l’influencer c’era. E chi mancava? Beh, tutti gli altri.

Non c’era Daniele Bossari, il vincitore di quell’edizione del Grande Fratello Vip. Ma neppure Cristiano Malgioglio o Aida Yespica, anche loro concorrenti. E non c’erano nemmeno Luca Onestini e Ivana Mrazova, Carmen Russo, Simona Izzo, Carmen di Pietro. Ma c’è un dettaglio che è emerso in queste ore.

In realtà tra gli invitati i vip erano davvero pochi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno infatti scelto di avere con loro per questo momento magico solo i parenti e gli amici più stretti e siamo arrivati comunque a 200 invitati. Tra l’altro l’unica ex gieffina presente è stata travolta dalle critiche in queste ore per il suo look…

