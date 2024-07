Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono marito e moglie. Insieme da 7 anni, domenica 30 giugno la coppia che si è innamorata al GF Vip ha pronunciato il fatidico Sì in Toscana, ad Artimino, alla presenza di 200 invitati, tra cui molti personaggi famosi ma i festeggiamenti sono cominciati sabato sera con una cena più intima.

Ma tornando agli ospiti vip del matrimonio vero e proprio, una ex tronista di Uomini e Donne ha fatto parlare più di tutti e per più di un motivo. Intanto perché oltre a lei c’erano anche il suo ex storico Andrea Damante e l’attuale, presunto fidanzato, ossia Tony Effe. Ma più che altro per il look sfoggiato.

L’amica vip massacrata per il look al matrimonio di Cecilia Rodriguez

Il look più criticato della serata è quello di Giulia De Lellis si è presentata alla cerimonia con un abito rosa molto scollato e anche molto trasparente. Troppo, a detta di centinaia e centinaia di utenti che hanno dato vita a una vera pioggia di critiche. Per la cronaca il maxi abito in seta e chiffon è firmato Nensi Dojaka. Presenta tagli cut-out, spalline sottilissime e coppe con ferretto. Il costo? Circa 1660 euro.

Alcuni hanno definito l’abito della discordia un ‘prendisole’, per era adatto al Coachella e non a un matrimonio. E poi, tra i tantissimi commenti su X: “Lei mi sta anche simpatica, ma che look ha scelto? Per me bocciata”. “La De Lellis trasparente e Tony Effe senza camicia se era il mio matrimonio li facevo correre, tremendi”.

La delellis con il prendisole pic.twitter.com/lNvT91tWYS — fra (@ninfeerosa) June 30, 2024

“Ma la De Lellis ha capito che era un matrimonio?”. “GDL ma perché questo abito per un matrimonio non stai andando al Coachella”. “Lei è la dimostrazione vivente che ci si può arricchire quanto si vuole, acquistare i migliori vestiti ma se si è coatte, tali si rimane. Ma si può andare ad un matrimonio conciata così?”. “Ma come cavolo si è conciata?”.