Cecilia Roriguez e Ignazio Moser sposi: domenica 30 giugno la coppia che si è innamorata al GF Vip ha pronunciato il fatidico Sì in Toscana, ad Artimino per la precisione. C’erano circa 200 invitati, tra cui molti personaggi famosi ma anche assenze che hanno subito fatto rumore in rete. Come quella di Stefano De Martino, ex cognato della sposa e quella dell’attuale fidanzato di Belen Rodriguez.

Di Angelo Edoardo Galvano, che solo la scorsa settimana era in vacanza con la sorella della sposa in Sardegna, nessuna traccia. I fan che sui social hanno seguito passo passo uno dei matrimoni vip più attesi dell’estate 2024 ci hanno fatto caso immediatamente: Belen è arrivata da sola alla cerimonia e alla festa pre-matrimonio.

Leggi anche: “Cosa c’è scritto sul velo”. Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser, la scelta del vestito spiazza tutti





Belen “trasformata al matrimonio di Cecilia e Ignazio”

Belen ha deciso di non invitarlo perché si tratta di un fidanzamento troppo fresco? Tra è già in corso una crisi? Al momento restano domande senza risposte ma non stupirebbe il fatto che questa volta la showgirl voglia mantenere la relazione lontana dai riflettori, almeno per il momento, e di non rubare la scena alla sorella nel suo giorno.

In un certo senso però Belen è riuscita a rubarla la scena agli sposini. La sua reazione all’arrivo di Cecilia con l’abito bianco e sotto braccio a papà Gustavo l’hanno emozionata fino alle lacrime e i video della scena sono diventati presto virali. Ma mentre la sorella maggiore dei Rodriguez piangeva a dirotto per l’emozione, tanti non hanno potuto fare a meno di notare il suo aspetto insolito, diverso.

No ma questa persona al matrimonio di Cecilia, chi è? pic.twitter.com/E70DbPwIl7 — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 30, 2024

“Mi ci è voluto un po’ a riconoscerla, ma che ha fatto?”, si legge in un commento al video di Belen che si asciuga le lacrime, pubblicato sul social X. E ancora: “Si è trasformata”, “Mi spiace per lei, era una bella ragazza davvero… a furia di botox sono tutte uguali, delle maschere”, “È Virginia Raffaele che imita Belen” fino a “Non ne aveva assolutamente bisogno”.