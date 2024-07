Domenica 30 giugno, nelle campagne della Toscana, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati. una cerimonia da sogno pianificata da mesi nei minimi dettagli dalla coppia che si è conosciuta al Grande Fratello vip. II due hanno pronunciato il fatidico “sì” dopo diversi anni di fidanzamento. Insieme dal 2017, Cecilia Rodriguez, 34 anni, e Ignazio Moser, di quasi 32 anni, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, quando Chechu era fidanzata con l’ex tornista di UeD Francesco Monte, lasciato in diretta proprio perché la giovane si era innamorata di Moser.

La proposta di matrimonio era arrivata nel 2022. La coppia avrebbe voluto sposarsi nel 2023, ma aveva preferito rimandare le nozze. “Avevamo detto che ci saremmo sposati a ottobre del 2023, ma ci sono dei problemi. Mia zia, che ben conoscete – come la chiamiamo noi: la ‘zia loquita’ – non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro, e io non voglio che lei manchi, perché è una persona molto importante nella mia vita, e quindi il matrimonio sarà più avanti”, aveva spiegato Cecilia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi: le foto del matrimonio

Il matrimonio si è tenuto nella splendida villa medicea La Ferdinanda ad Artimino, frazione di Carmignano in provincia di Prato, e ha visto la partecipazione di circa 200 invitati, tra cui molti personaggi famosi. I festeggiamenti sono cominciati sabato 29 con una cena in giardino (con serenata da parte dell’ex ciclista sulle note di Cesare Cremonini) con un gruppo ristretto di invitati. “Il giorno prima saremo solo con le nostre famiglie. Poi ci sarà il giorno del matrimonio tutti insieme. E il giorno dopo saremo con gli amici”, aveva spiegato Cecilia Rosdriguez.

Il rito civile è stato un amico della coppia e Belen Rogirguez è stata testimone della sorella Cecilia e damigella, mentre i figli Santiago e Luna Marì hanno vestito il ruolo di paggetti.I testimoni di Ignazio sono stati i fratelli i fratelli Carlo e Francesca.

L’abito della sposa è firmato Atelier Emé, stesso brand scelto da Diletta Leotta. Le scarpe di Casadei. Cecilia Rodriguez ha scelto un modello molto sensuale, lungo e bianco, dalla linea a sirena, maniche lunghe, spalline e collo quadrato con uno scollo profondo sulla schiena.

Chi c’era 7 anni fa sa quanto Cecilia abbia sofferto lo stare con una persona che la limitava ogni cosa e le aveva tolto perfino la voglia di uscire di casa. Ignazio l’ha amata dal primo giorno semplicemente per com’è e l’ha aiutata a splendere più che mai 🤍 #ignaechechu pic.twitter.com/fRPegonZZM — Ila 🌶️🦥 (@ilariainstabile) June 30, 2024

A curare tutta l’organizzazione sono stati i wedding planner Steve Di Maio e Isabella Fiore mentre la locandina, mentre la grafica del matrimonio, è stata realizzata dall’illustratrice Erika Tolotti, che ha disegnato anche i menù e i segnaposti. Sul velo lungo c’è ricamata una frase d’amore di Biagio Antonacci: è una frase della canzone Iris di Biagio Antonacci: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”.