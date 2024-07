Il matrimonio dell’anno è andato in scena. Ieri 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati a Villa la Ferdinanda nel piccolo borgo medievale di Artimino (Carmignano) davanti a 200 invitati fra parenti e amici. È stato l’ultimo atto di una festa lunga tre giorni in cui la parola d’ordine è stata privacy; le prime immagini, pubblicate da qualche invitato e dall’account ufficiale del settimanale Chi, parlano di una festa ed i un matrimonio splendido che il giornale di Signorini racconterà.

Signorini che è stata la longa manus di questa unione. Dentro la casa del GF, infatti, si erano conosciuti. Lei aveva lasciato Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale stava vivendo una storia già in crisi. E lui ha vinto la ritrosia della famiglia che all’inizio non aveva accettato il rapporto con Cecilia. Un amore in cui, all’inizio, in pochi credevano ma sul quale molti ora si sono dovuti ricredere.





Nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, assente De Martino

Assente alle nozze di è stato proprio Stefano De Martino, ex cognato della Rodriguez. Stando a quanto rivela Deianira Marzano, il conduttore non sarebbe stato invitato al matrimonio, non essendoci rapporti sereni con la sorella di Belen. A proposito di Stefano De Martino. Se la sua vita sentimentale sembra ferma al palo, quella professionale corre.

È ormai diventato un punto di riferimento della Rai, infatti ha firmato un contratto per i prossimi quattro anni. Secondo quanto scritto dal settimanale Oggi, Stefano potrebbe intascare la bellezza di 8 milioni di euro. Una somma da record, che non avrebbe alcun precedente stando a quanto aggiunto dal sito Novella 2000.

Non abbiamo conferme ufficiali, ma la voce è arrivata da una fonte più che attendibile e quindi si tratterebbe di qualcosa di molto clamoroso. Inoltre, sarebbe stato promesso a Stefano De Martino che sarà lui il successore di Carlo Conti. Quindi, potrebbe essere l’ex di Belen il conduttore nonché direttore artistico di Sanremo 2027.