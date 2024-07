Amici 23 è finito da quasi due mesi, ma i suoi concorrenti continuano a far parlare di loro. Due ex allievi hanno scelto di divere l’appartamento a New York. L’edizione che si è conclusa a maggio con la vittoria di Sarah Toscano è stata una delle più viste. Sarah che ha vinto con un pizzico di sorpresa, anche se con pieno merito: i numeri, del resto, parlano chiaro.Al primo televoto Sarah Toscano si portava a casa il 40,5% delle preferenze, seguita da Petit (27,4%), Holden (21,2%) e ultimo Mida (10,9%).

Al secondo televoto vinceva di nuovo Sarah (44,8%) seguita da Petit (30,2%) e ultimo Holden (25%) che è stato eliminato. Poi Sarah contro Petit: vinceva la ragazza con il 54,8% delle preferenze, contro il 45,2%.





Amici 23, Dustin e Nicholas coinquilini a New York

L’ultimo televoto, quello della vittoria, tra Sarah e Marisol: 53,4% la cantante, 46,6% la ballerina. Sarah ora si sta godendo un po’ di riposo, a differenza di Dustin e Nicholas. Nicholas che è approdato a New York per sfruttare la borsa di studio vinta nella scuola e che gli consentirà di trascorrere sei mesi nella in un’importante accademia di danza, la Alvin Ailey School, durante tutta l’estate del 2024.

A New York a incontrato Dustin, con il quale ora divide l’appertamento, che però potrebbe essere solo un punto di partenza. Nicholas potrebbe presto avere altre sorprese. Perché pare qualcuno lo abbia preso sotto la sua ala benevola: si tratta di Cristiano Malgioglio, pronto a portarlo con sé dall’altra parte del mondo per affidargli un ruolo all’interno del videoclip del suo nuovo pezzo. Quanto a Dustin, dopo Amici aveva ricevuto ben tre offerte di lavoro.

La prima è stata da parte di David Parson per far parte della sua compagnia. Poi gli è stato proposto un provino (saltando alcuni step) per il musical su Tarzan. Infine gli è stato offerto un contratto di lavoro di quattro settimane presso la Dance Now di Miami. Insomma, l’inizio non è male per niente.