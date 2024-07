Il Sì dopo ben 12 anni di amore: il volto della tv, amatissimo dai bambini, ha sposato il suo compagno storico. Già qualche mese fa aveva annunciato sui social che quest’anno si sarebbe unito in matrimonio con la sua dolce metà e ora, in questa estate 2024 pienissima di nozze vip, quel momento è finalmente arrivato. Ne ha dato notizia lui stesso, con tanto di foto, su Instagram.

“Sì!”, ha scritto semplicemente sotto al post insieme agli hashtag ‘wedding day’, ‘just married’ e ‘love is love’. Quindi una piccola gallery dei momenti salienti del matrimonio con il suo Roberto: dalla foto con le fedi al dito a quella con i suoceri. La cerimonia si è svolta in Brianza, alla presenza di familiari e amici. “Sposi bagnati, sposi fortunati”, ha aggiunto in una Storia.

“Sì”: il volto della tv ha sposato il compagno storico

Si è sposato Danilo Bertazzi, l’ex Tonio Cartonio della Melevisione. Si è molto parlato di lui in questi ultimi tempi perché ha svelato i retroscena del suo addio al personaggio che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo: “Sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore – aveva spiegato – Questo ti cambia un po’ la prospettiva della vita, ti fa pensare a un altro significato della vita”.

“Io ricordo però che ero in ospedale ed ero molto preoccupato di essere sostituito. Ricordo di aver telefonato agli autori, alla produttrice, dicendo ‘vi prego, non lasciatemi a casa’”. “Un altro motivo, magari anche più grande, è che stavo perdendo Danilo, non c’era più nessuno che mi chiamava Danilo. Tonio stava veramente prendendo il sopravvento sulla mia vita e sulla mia persona”.

Tempo fa, invece, Danilo Bertazzi aveva parlato della sua storia d’amore con Roberto: “A 58 anni prendi la vita con serenità, godendoti gli affetti, come il mio compagno Roberto con cui sto da sette anni, e il lavoro, finché c’è. La libera professione, soprattutto nel mondo dello spettacolo, è in balia del caso. Ma non ho appeso il microfono al chiodo: tornare in video come conduttore non mi dispiacerebbe affatto“.