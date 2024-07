I volti delle fiction presto sposi. Con tanto di proposta di nozze in scena, a teatro. Succede tutto mentre va in scena un altro matrimonio vip attesissimo, quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In questo caso i due futuri marito e moglie stanno insieme da tanti anni e hanno due figli. L’attore ha pubblicato dapprima una stori Instagram con un suo primo piano, mentre era inginocchiato sul palco del teatro di Montecatini Terme.

Come didascalia la scritta “Eh, sì”. Poco dopo ha reso partecipi i fan di tutta la proposta con un video, sempre caricato sul suo Instagram. Entrambi sul palco, con il figlio Lorenzo alle sue spalle, con un mazzo di fiori in mano da consegnare alla sua mamma, si è inginocchiato davanti alla collega e compagna di vita.

“Eh sì”, presto il matrimonio degli attori

Lei era sul palco con alcuni ragazzini per uno spettacolo teatrale e si è rivolta ai piccoli attori dicendo: ”Che dite ragazzi?”. Si è alzato un Sì dalla sala e così l’ex protagonista di CentoVetrine ha accettato di sposare il suo compagno, uno dei volti de Il paradiso delle signore.

Auguri a Eleonora Miele e Luca Ferrante, che interpreta Gianlorenzo Botteri ne Il Paradiso delle Signore: finalmente è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio da parte dell’attore della soap di Rai 1 e anche in modo molto romantico.

Come detto i due hanno già due figli, ma ora sono pronti al grande passo. Tanti gli auguri da parte dei colleghi, come Danilo D’Agostino (Matteo Portelli) e Gloria Radulescu (Marta Guarnieri). Tra l’altro le riprese de Il Paradiso delle Signore 9 sono iniziate da pochissimo e i tanti fan sono già in fibrillazione dopo un finale che ha lasciato a molti l’amaro in bocca. Appuntamento a settembre con la nuova stagione e, forse presto, con la data del matrimonio.