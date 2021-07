Sport in lutto. Addio a una vera leggenda, “campione fino alla fine”: l’annuncio della figlia

Il mondo dello sport è da oggi più povero. Una vera e propria leggenda dei motori è infatti deceduta all’età di 79 anni, lasciando tutti nello sgomento più totale. Si è spento all’interno di un ospedale, dove era stato ricoverato in terapia intensiva a causa del peggioramento del suo quadro clinico. Aveva avuto delle emorragie gastrointestinali e successivamente c’erano stati dei problemi ai reni, che avevano aggravato ancora di più le sue condizioni di salute. E ora è sopraggiunto il decesso.

Nella sua carriera non c’è stato solamente lo sport, infatti è stato anche un importante politico. La morte dell’uomo è stata comunicata dalla figlia Cora, che ha deciso di scrivere un messaggio su Twitter per avvisare tutti coloro che amavano e apprezzavano le doti del padre. Quest’ultimo è stato dunque un affermato pilota di Formula Uno e lo si ricorda nelle scuderie Ferrari e Williams. Ha ottenuto dei successi molto importanti a livello sportivo e in tanti stanno adesso piangendo la sua dipartita.

A morire è stato l’ex pilota Carlos Reutemann. Originario dell’Argentina, ha vinto ben 12 Gran Premi di Formula Uno e nel 1981 andò vicinissimo alla conquista del campionato mondiale con la Williams. Poi aveva deciso di ritornare nella sua nazione di origine, subito dopo essersi ritirato dal mondo dello sport. Aveva voluto provare una strada diversa, quella della politica. Infatti, è stato governatore di Santa Fe nel 1991 ed è poi stato eletto nuovamente nel 1999. Ora era al suo quarto mandato come senatore.





La figlia di Carlos Reutemann ha scritto su Twitter: “Papà è partito in pace e dignità dopo aver combattuto come un campione con un cuore forte e nobile, che lo ha accompagnato fino alla fine. Sono orgogliosa e benedetta per il padre che ho avuto. So che mi accompagnerà ogni giorno della mia vita fino a quando non ci incontreremo di nuovo nella casa del Signore”. La notizia della morte del genitore era circolata qualche giorno fa per errore, ma adesso è purtroppo arrivata la conferma.

Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor🙏🏻 pic.twitter.com/84wo3WgfTg July 7, 2021

Carlos Reutemann, classe 1942, era nato a Santa Fe, città dove è anche spirato. Come politico ha fatto parte del partito di centrosinistra Fronte per la Vittoria. Era soprannominato come pilota ‘Lole’ e fu definito da Enzo Ferrari “un pilota tormentato e tormentoso”. Nel 1995, in occasione del Gran Premio d’Argentina, ricevette dalla Ferrari un giro di pista a bordo della monoposto della passata stagione tra l’ovazione del pubblico.