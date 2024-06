È morto all’età di 40 anni in seguito a “uno sfortunato incidente”. La moglie Nathalie Potter ha confermato la morte del marito, molto noto nel mondo dei social e di Youtube con un eseguito di oltre tre milioni di abbonati. In un messaggio straziante condiviso sull’account del marito su X, Nathalie ha scritto: “Due giorni fa, l’8 giugno, mio ​​marito è morto in uno sfortunato incidente”.

“Per molti di voi, era un comicstorian, che dava voce a storie provenienti da fumetti e giochi. Per i suoi cari, era una delle persone migliori e di maggior supporto che chiunque potesse chiedere”. Nathalie ha descritto il marito scomparso come il suo pilastro. Come detto dalla moglie, il quarantenne è morto a causa di uno sfortunato incidente, ma altri dettagli non sono stati resi noti.

“Maestra, ti devo dire di mamma”. La bimba arriva sola a scuola e scatta subito l’allarme: l’ha salvata





Morto Ben Potter, su Youtube era seguito da oltre 3 milioni di follower

“Come marito, figlio, fratello, amico ma anche se fosse stato uno sconosciuto estraneo, Ben era amorevole e genuino con tutti. Era qualcuno che ascoltava e trovava tempo per i suoi cari, faceva del suo meglio per far ridere tutti e assicurarsi che stessero bene. Era la nostra roccia e rassicurava i suoi cari ogni volta che ne avevano bisogno”, ha scritto la moglie dell’esperto di giochi e fumetti Ben Potter che sui social era seguito da oltre tre milioni di follower.

La community di YouTube e Instagram è in lutto dopo la notizia della scomparsa di Ben Potter, noto ai suoi fan come Comicstorian. Sul suo account social sono arrivati migliaia di messaggi di condoglianze. “Non abbiamo più parole. Benny è stato un punto fondamentale della nostra comunità per molto tempo ed è difficile immaginare lo spazio fumetto di YouTube senza di lui. Le nostre più sentite e sentite condoglianze a sua moglie, Nathalie, e a tutta la squadra di Comicstorian”, scrive l’account Variant.

“Ho smesso di leggere fumetti dopo che non potevo più permettermelo. Mi ha tenuto aggiornato e mi sentivo ancora parte di una comunità dalla quale mi ero distaccato. Il suo lavoro non sarà mai dimenticato e sono profondamente dispiaciuto per la tua perdita. I miei pensieri e il mio amore vanno alla famiglia”, scrive un follower. E ancora: “Benny era l’uomo più incredibile che abbia mai conosciuto. Si è preso cura di me in tanti modi diversi mi ha insegnato tanto ed è stato l’amico più affidabile del mondo intero”.