La storia di una bambina che ha salvato la mamma da morte certa. La piccola di 5 anni si è accorta che qualcosa non andava quando la madre è caduta a terra ed è rimasta priva di sensi. Ha provato a scuoterla, ma la donna non si svegliava. Così la bambina, vestita da principessa, il giorno dopo è andata a scuola da sola e ha raccontato tutto alle maestre.

Appena arrivata a scuola, che dista pochi metri dall’abitazione, la piccola ha spiegato alle maestre quello che era successo: “Mamma dorme sul pavimento e non si sveglia“. Le maestre, che hanno visto la bambina arrivare in classe da sola e con lo zainetto, hanno subito allertato le forze dell’ordine e si sono dirette alla casa della donna. Dopo aver aperto la porta, che non era chiusa a chiave, hanno visto la mamma della piccola a terra.

L’intervento dei soccorsi e le prime parole della donna

Subito dopo le maestre hanno chiamato l’ambulanza e così Leisha Davies, mamma e psicologa di Pontllanfraith (Gran Bretagna), è stata salvata. La donna era svenuta a causa di uno shock settico, che si ha quando c’è un calo eccessivo della pressione e gli organi inziano a cedere per via della sepsi. L’intervento della figlia Poppy si è rivelato decisivo.

“Non ricordo nulla di quello che è successo – ha raccontato la donna al Mirror – l’ultima immagine che ho in mente è quella di mia figlia che saltella in salone con un vestito da principessa. Poi il buio totale. Mi sono svegliata tre settimane dopo dall’accaduto e avevo le idee molto confuse”.

Adesso Leisha sta meglio e si sta curando per tornare in salute. “Devo tutto a mia figlia – ha dichiarato – è solo grazie a Poppy se sono ancora viva”. Il marito, infatti, non si trovava a casa, ma era fuori per un viaggio di lavoro.

