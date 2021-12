Si chiamava Lamberto Sanvitale ed è morto mentre stava compiendo una buona azione. L’uomo, 59 anni, stava aiutando un amico a fare dei lavori in casa, quando è stato stroncato e ucciso da un improvviso malore. Lamberto stava lavorando in casa di un amico che abita sulla via per Mosciano (Teramo). È proprio lui che racconta di aver sentito prima un gemito soffocato e poi solo silenzio. A riportarlo Francesco Marcozzi sul quotidiano Il Messaggero.

Poco dopo, l’amico, disperato, ha tentato di scuoterlo, ma per Lamberto Sanvitale non c’è stato nulla da fare, era già morto. L’uomo sembra essere morto a causa di un infarto fulminante. Lamberto sembra che in passato pare non avesse avuto problemi cardiaci: noto per la sua disponibilità e per il suo buonumore, viveva in un condominio mentre la moglie Liviana Vianello e i due figli Christian e Jajes vivono altrove. Niente di oscuro per i carabinieri di Giulianova.

Per i militari la morte di Lamberto Sanvitale è imputabile solo e soltanto a cause naturali. A riguardo il magistrato ha deciso di non disporre l’autopsia. Una vicenda che arriva nelle stesse ore di un’altra tragica notizia: quella della morte di Romina De Angelis. Aveva 43 anni e ad ucciderla sarebbe stata la rottura di un aneurisma.





Romina era di Sabaudia, conosciuta da tutti come una persona molto sportiva. Quando è morta stava giocando a padel in un centro a Latina, quando, tutto d’un tratto si è accasciata a terra esanime. La donna era anche un ex pallavolista e proprio la società con cui ha giocato per diversi anni, la Sabaudia Pallavolo, ha dato notizia della sua morte.

“Ciao Romina, salutarti non è semplice ed è praticamente impossibile trovare le parole giuste. Resta solo un grande vuoto dentro tutti noi. Fai buon viaggio”, hanno scritto su Facebook. Anche in questo caso stanno indagando i carabinieri, ma sembra chiaro che proprio come Lamberto Sanvitale, le cause del decesso siano attribuiti solo a vicende naturali. Nulla di oscuro quindi sulla morte di Romina De Angelis.